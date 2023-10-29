AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her alanda güçlü Türkiye hedefine doğru koşulduğunu belirtti.

Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir asır önce istiklal mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandırılmasıyla bağımsızlığın ve egemenliğin perçinlendiğini vurguladı.

"Türkiye Cumhuriyeti, genç bir fidanken kökleri milletimize ulaşan asırlık bir çınar haline gelmiştir." ifadesini kullanan Gül, 100 yıllık şanlı tarih boyunca egemenliğe karşı kurulan tuzakların bir bir bertaraf edildiğini anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, şunları kaydetti:

"Milletimiz Cumhuriyet'i en özel hazinesi olarak görüp sahip çıkmıştır. Millet iradesini önceleyen, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan aziz milletimiz nice yüzyıllar boyu vatan kıldığı bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda güçlü Türkiye hedefimize doludizgin koşuyoruz. Türkiye, tarihten gelen tecrübesi ve birikimi ile gücüne güç katacaktır. Bu duygularla Cumhuriyet'imizin 100. yılını en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize rahmet diliyorum."