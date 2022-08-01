AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını değerlendirdi Açıklaması - Haberler

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün klasik bir CHP tiyatrosu izledik.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün klasik bir CHP tiyatrosu izledik. Bunun adı tam bir siyasi istismar." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin sağlıkta şiddet konusunda olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulunun, yeter sayı bulunamadığı için toplanamamasını değerlendirdi.

CHP ve İYİ Partinin toplam 171 milletvekili olduğunu ancak Genel Kurula 149 milletvekilinin katıldığını belirten Turan, "Bugün klasik bir CHP tiyatrosu izledik. Bunun adı tam bir siyasi istismardır. Her konuda ortak hareket ettikleri HDP'nin katılmaması da tiyatronun başka bir perdesi." ifadesini kullandı.

Bazı CHP milletvekillerinin mükerrer oy sahteciliği yaptığını savunan Turan, şunları kaydetti:

"Ayrıca ortada verdikleri, görüşülecek bir kanun teklifi de yok. Yetmedi, tüm CHP milletvekilleri Erzurum'a gitmek için uçak bileti bile almışlar. Yani kendileri de Meclisi açmamak üzerine hazırlık yapmışlar. Bu samimiyetsiz muhalefet, Türkiye'nin en büyük sorunu değil mi? Tabii ki sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çözülmesi önceliğimiz ancak bu dönemde iki kanunla sağlıkçılarımıza önemli bir hukuki zırh getirilmedi mi? İhtiyaç varsa beraber çalışılıp gerekli adımların atılması daha kıymetli olmaz mıydı? Kaldı ki çalışmalar da devam ediyor."

AA / Sinan Uslu - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Turan AK Parti Politika Haberler

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