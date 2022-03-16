AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na bugün vereceğiz" "Kadın ve şiddet, sağlık çalışanına şiddet hepimizin ortak meselesidir" AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan...
ANKARA (İHA) - Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan : "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na bugün vereceğiz"
"Kadın ve şiddet, sağlık çalışanına şiddet hepimizin ortak meselesidir"
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.