AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na bugün vereceğiz" "Kadın ve şiddet, sağlık çalışanına şiddet hepimizin ortak meselesidir" AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan...

ANKARA (İHA) - Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan : "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na bugün vereceğiz"

"Kadın ve şiddet, sağlık çalışanına şiddet hepimizin ortak meselesidir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi...

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili, Bülent Turan, AK Parti, Ankara, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title