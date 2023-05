AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tümüyle karartma altındayım." paylaşımına ilişkin, "Tweet atıyor, 10 dakika sonra bir televizyon kanalında canlı yayına katılıyor. Nasıl karartma var ki canlı yayında her şeyi söylüyorsun? Bu memlekette söylemediğin ne kaldı?" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale'nin Yenice ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, Twitter'daki paylaşımının ardından bir kanalda canlı yayına çıktığını dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Her türlü yalanı söylemekten çekinmediler. Şaşkınlıkla izliyoruz. Seçim akşamı 'Öndeyiz.' dediler, 'Kazanıyoruz.' dediler. Kendi kayıtlarında önde olmadıkları ortaya çıktı. Kendi ajanslarında bu bilgilerle evrakların çeliştiği ortaya çıktı. Ne kadar büyük bir utanmazlık. Dün gördünüz, 'Tümüyle karartma altındayım.' diye tweet atıyor, 10 dakika sonra bir televizyon kanalında canlı yayına katılıyor. Nasıl karartma var ki canlı yayında her şeyi söylüyorsun? Bu memlekette söylemediğin ne kaldı? Yapmadığın hangi hakaret kaldı? Yapmadığın hangi tehdit kaldı? Etmediğin hangi küfür kaldı? Neyin karartıldı be adam? 'Karartıldı.' dedikten 10 dakika sonra canlı yayındasın. Bunlar büyük yanlışlar."

Turan, yarın yapılacak ikinci tur oylamasında vatandaşları oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet etti.

Ziyarete 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile partililer ve vatandaşlar katıldı.