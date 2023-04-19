AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çan'da lise temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Siyasi hayattaki tek başarısı heykel yapmak olan insanların ve devasa projelere laf atmasını biz gülerek karşılıyoruz" dedi.

Turan, Çanakkale Çan ilçesinde 24 derslikli Anadolu Lisesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri olarak eğitimden sağlığa kadar birçok alanda önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Çan'da temelini atacakları lisenin ise kısa sürede tamamlanarak eğitim öğretime başlayacağını kaydeden Turan, yeni dönemde de milletin desteğiyle yatırımlara devam edeceklerini aktardı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bülent Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Ayvacık ilçesinde bulunan deprem konutlarıyla ilgili gündeme getirdiği iddialara yanıt verdi.

Erkek ile 5 yıldan bu yana birlikte milletvekilliği yaptıklarını vurgulayan Turan, "Hiçbir televizyon programında Çanakkale demeyen, hiçbir konuda gelip masamıza oturup ya gelin de şu konuyu beraber takip edin demeyen bir arkadaşımız, farklı partilerde olmasına rağmen tüm belediyelere destek olmamıza rağmen bir kez gelip de bir projeye el atın demeyen arkadaşımız Ayvacık'ta bir depremzedemize gitmiş, 1 yılda bitmesi gereken evler 5 yıl oldu daha bitmedi diye. Bu da tüm muhalif ulusal medyada haber olmuş. Buradan da dönüp deprem bölgesine bunlar temel atıyorlar ama sonuç gelmeyecek demiş. Bu okulun açılma tarihi bir sene sonraki mart ayı. Eksik kalırsak beraber hesap soracağız. Biz başlarken bir şey düşünürüz." diye konuştu.

Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü temeli atılırken bir kesimin "siyasi şov yapıyorlar" değerlendirmesinde bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Direkler çıktı, 'direk olur ama bağlantısı 10 sene sonra' dediler. Bağlantı oldu. 'Ya güzel oldu ama eksiği vardır' dediler. Üzerinden geçtiği güne kadar hep laf etmeye devam ettiler. Ama 4 yılda dünyanın en uzun köprüsü bitti. Şimdi söylüyorum. Ayvacık depreminden sonra 600'den fazla afetzedemize hak sahipliği verildi. Bu 600 depremzedemizin hak sahibimizin 500'ünün evini teslim ettik zaten. İnsan bunu söylemez mi? İnsan demez mi ya? Eksik varsa omuz verelim. Ama siz 600'ü yapmışsınız, kalan 80 küsurda ne var? İstemeyen afetzedemiz de var, sit alanı meselesi de var. Köyler küçük. Birçok konudan dolayı bir grubu özel değerlendirdik. Onların da ihalesini yaptık. Onların sorunu yok. Ama bir daha diyorum 600'ün 500'ünün bir yılda bittiğini insan söylemez mi? İnsan kendi hemşehrilerine bu konuda iyi yaptınız demez mi? Halkımız her şeyin farkında. Ben bir yalan attım, millet inanır. Ben bir iftira attım millet bunu görmez. Böyle dünya yok. O yüzden söylüyorum, büyük adam olmak, ilk önce samimi olmakla başlar. Sen bakan olacaksan, büyük adam olacaksan, biraz samimi olacaksın. Eğer o 80 tane bina olmadıysa 5 yıldan beri gelip bize veya size geldi mi? Bir kez size gelip bunlar ne oldu demedi ki."

Muharrem Erkek'in CHP'nin genel başkan yardımcısı olduğunu anımsatan Turan, "İlişkilerin var, siyasi gücün var. O zaman gel beraber hangi bakan yapmıyorsa, hangi genel müdür ihmal ediyorsa takip edelim beraber. Seçime kalmış 3 gün gidip orada bir gariban insanımızın evinde fotoğraf vererek ulusal medya, bunlar deprem bölgesi iş yapmayacaklar demenin ahlaki olmadığını söylemek istiyorum. Siyasi rekabet yapalım, polemik yapalım. Ama hizmette, memlekette, bunlarda hata yapmayalım Eksik oldu ise bir daha söylüyorum, beraberiz, değerlendiririz. Eksik varsa omuz veririz. Siyasi hayattaki tek başarısı heykel yapmak olan insanların ve devasa projelere laf atmasını biz gülerek karşılıyoruz, bunlara gerek yok." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 440 öğrencinin eğitim göreceği, 40 öğretmenin görev yapacağı okulun temeli atıldı.

Törene, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çanakkale Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Milletvekili Adayı Ayhan Gider ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.