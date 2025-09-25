AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu: 'AK Parti, milletin kurduğu bir partidir'

Ak Parti Manisa Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Kadıköy'de gerçekleştirilen ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Yenişehirlioğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi, milletin kendisinin kurduğu bir partidir. Biz milletin içinden çıkmış bir partiyiz" dedi.

Kadıköy AK Parti İlçe Başkanlığı binasında teşkilat çalışanları ile birlikte düzenlenen kahvaltı programıyla başlayan ziyaretler, Kadıköy Kaymakamlığı ziyaretiyle devam etti. Daha sonra Türkiye Anıtlar Derneği'ni ziyaret eden Yenişehirlioğlu, Kadıköy'de bulunan bir tiyatro akademisine giderek tiyatrocularla bir araya geldi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçedeki hasta ziyaretlerini de gerçekleştiren Yenişehirlioğlu, cami cemaatiyle sohbet ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Yenişehirlioğlu'na, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, AK Parti Kadıköy İlçe Kadın Kolları Başkanı Fulya Telli, AK Parti Kadıköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Ataman ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Gedik eşlik etti.

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye'de hummalı bir çalışmayı hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları adı altında bütün milletvekillerimiz, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, MYK'mız, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız ve değerli milletvekillerimizle birlikte bütün Türkiye'de sahada uzun zamandır bir çalışma yürütüyoruz. Buna da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ismi verildi. Yaptığımız çalışmalarda vatandaşla gönül köprüleri oluşturmak, vatandaşlarımıza birebir temas kurmak, onların dertlerini dinlemek, onlarla hemhal olmak ve bu doğrultuda birlikteliğimizi, beraberliğimizi sağlamak amacıyla sahadayız. 22-23 yıldır nasıl bir ülkenin siyasetini yönetiyor ve ülkeye hizmette bulunuyorsak, yine hem yaptıklarımızı, hem ortaya koyduğumuz icraatları, hem yapacağımız icraatları, hayallerimizi ve hedeflerimizi vatandaşımıza birebir görüşmelerde bütün sahalarda, bütün Türkiye'de anlatıyoruz" dedi.

"AK Parti milletin kendisinin kurduğu bir partidir"

Yenişehirlioğlu, "Bugün de Kadıköy'deyiz. Kadıköy çok sevdiğimiz bir ilçemiz. Teşkilatımız son derece donanımlı, ne yapmak istediğini bilen, parametreleri doğru koyan, sebep-sonuç ilişkisi ortaya koyabilen ve azimli çalışmalarıyla her zaman Kadıköy teşkilatına güç veren bir yapıya sahip. Bugünden itibaren Kadıköy'de vazife olarak verilen yerlerde vatandaşlarımızla beraber olacağız, ziyaretler gerçekleşecek ve gönül köprüleri oluşturmaya devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi milletin ta kendisinin kurduğu bir partidir. Biz milletin içinden çıkmış bir partiyiz. Dolayısıyla milletimizin hassasiyetlerini, Anadolu irfanı dediğimiz ve içinde çok derin anlamlar barındıran o kültürün ve bu coğrafyanın ta kendisi olduğumuzu iddia ettik. Vatandaşın sesi olmaya, onun derdiyle dertlenmeye, onun sevinciyle hemhal olmaya; iyi gününde, kötü gününde hep beraber olmaya dikkat ettiğimiz için vatandaşımızın gönlünde yer ettik. Bu yüzden 23 yıldır bu aziz millet Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidarda tuttu. Bu kolay bir şey değildi, malumunuz. Her siyasetçiye nasip olacak bir hadise de değildir. Bütün dünyaya baktığımızda bunun son derece önemli olduğunu ve takdir edilen bir hadise olduğunu görürüz. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bütün dünyada kabul gören bir dünya lideri olmasının önemini bir kez daha ortaya koymamız gerekiyor. Kendisi yurt içinde de yaptığı çalışmalarla, memleket sevdalısı olarak bütün zamanını, bütün mesaisini memleketi için harcayan bir liderdir. 'Ülkeyi biraz daha nasıl kalkındırabiliriz, daha müreffeh hale nasıl getiririz, bölgemizde nasıl lider, dünyada nasıl sözü dinlenen bir ülke oluruz' derdiyle dertlenen bir liderdir, asla zulme sessiz kalmayan bir liderdir" diye konuştu.

"Son günlerde Gazze'deki vahşet, bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir soykırım" diyen Yenişehirlioğlu, "Fakat bunu dünya konjonktüründe ilk dillendiren, bu vahşetin peşine düşen, buradaki soykırımı gerçekleştirenlerin akıbetini hukuk önünde yargılanmaları gerektiğini söyleyen, dünyadaki bütün vatandaşları, iktidarları, yönetimleri bu noktada bir araya getirip yönlendiren ve ortak bir noktaya yönelten yalnızca Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. Son dönemlerde gördüğümüz NATO toplantısında da ortaya koyduğu konuşmayla hadisenin ne kadar vakıfı olduğunu, yürekten konuştuğunu ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğini altını çizerek ortaya koymuştur. Bu son derece önemlidir. Onun kürsüden yükselen bu sesleri yalnızca gazetelerde değil, bütün dünyanın vicdanında da karşılık bulmuştur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu konuşmasının devamında, "Kadıköy'de atacağımız her adım, söyleyeceğimiz her söz, Türkiye Yüzyılı'nın harcına konulmuş birer tuğla olarak algılanmalı ve görülmelidir. Bizler bu kutlu davada kardeşliğin gücünü omuzlayarak, adaletin istikametinde taşıyacak ve Rabbimizin izniyle başarıya mutlaka ulaşacağız. Hem milletimizin hem mazlum coğrafyamızın umudu olan Türkiye'nin yükselişinde Kadıköy'den güçlü bir destek vereceğimize inancım tamdır" dedi. - İSTANBUL