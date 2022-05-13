AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor.
Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek"
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, öğrenci affı için çalışma başlatıldığını açıkladı.
İhlas Haber Ajansı / Politika