AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. - Haberler

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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, öğrenci affı için çalışma başlatıldığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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