Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun Bitlis ziyareti

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ikili anlaşmalar başta bölgemiz olmak üzere bütün Türkiye'ye çok daha büyük hamleler yapma imkanı sağlayacak"

"Kimileri Amerika'ya gidiyor oradan kendilerine hamburger yedirilip ayar verilip gönderiliyor"

"80 yılda bütün Türkiye'de 81 vilayette bölünmüş yol 6 bin kilometreydi. AK Parti iş başına geldi, 80 yılda yapılanın 5 katını 20 yılda gerçekleştirerek 6 bin kilometre bölünmüş yolu 30 bin kilometreye çıkardı"

BİTLİS - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, şehir buluşmaları çerçevesinde Bitlis'e ziyaret gerçekleştirdi.

Akbaşoğlu, havayolu ile Muş'a, buradan da karayolu ile Bitlis'e gelerek AK Parti İl Başkanlığında eski ve yeni belediye başkanları, il ve ilçe parti başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, Türkiye'nin dış politikada bir denge gözettiğini, hem Ukrayna ile hem de Rusya ile görüşebilen bir ülke olarak birçok şeyin önüne geçtiğini söyledi.

Akbaşoğlu, başta emekliler olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yakın bir zamanda olumlu dokunuşlarda bulunacaklarını belirterek "31 Mart 2024 seçimlerinde özellikle Bitlis'te 6 ilçe, 6 belde, bir de il olmak üzere toplam 13 belediyede inşallah şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Akbaşoğlu, "İnşallah en güzel neticeleri burada birlik ve beraberlik içinde almak istiyoruz. Bitlis'te yaklaşık 350 bin insanımıza en güzel hizmetleri ve eserleri kazandırmak için. Biz hem Bitlis'imizin hem de 81 vilayette 85 milyon insanımızın tamamının duasını alacak eser ve hizmet siyaseti ile inşallah 31 Mart 2024'te bütün illerde bu manada teşkilatlarımız marifeti ile en güzel neticeleri hep beraber alacağız. 31 Mart 2024 akşamı hem Bitlis'ten hem de tüm Türkiye'den tüm zamanların en güzel sonuçlarını alarak 4 yıl kesintisiz bir şekilde 2028'e kadar Türkiye Yüzyılı olarak isimlendirdiğimiz şahlanış dönemini hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetim anlamında milletimizle buluşturmaya durmadan yorulmadan devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kimileri Amerika'ya gidiyor oradan kendilerine hamburger yedirilip ayar verilip gönderiliyor" diyerek sözlerine devam eden Akbaşoğlu, "Kimileri de dünyaya ayar vermeye, bütün insanlığın, mazlum dünyanın, mağdur dünyanın sesi olmaya, hakkı haykırmaya, hakkı üstün tutmaya ve bütün insanlığın umudu olarak Türkiye'ye yüzyılını yeni bir çığır açan şahlanış dönemi olarak sadece Bitlis için, 81 vilayetimiz için değil, sadece Bitlisliler, Çankırılılar ve Muşlular için değil, 81 vilayetin 85 milyon insanımızla bütün İslam dünyası ile Türk, Kürt ve Arap bütün topluluklarla kucaklaşarak güzel hedeflere hep beraber bütün insanlık namına sonuçlar çıkarmaya dönük bir iradenin tecellisi olarak yol yürüyor. Tarihe geçmiş bir lider olan Cumhurbaşkanımız bu manada hepimize güzel hedefler ortaya koydu" diye konuştu.

Türkiye'de AK Parti öncesi 80 yılda ve AK Parti dönemi olan 20 yılda yapılanları anlatan Akbaşoğlu, "80 yıllık cumhuriyet döneminde birçok hükümetler, bakanlar gelmiş geçmiş. Kimin emeği geçtiyse Bitlis'e de Türkiye'ye de hepsine teşekkür ediyoruz. Kıyas yapalım; ne yapıldı, nereden nereye gelindi? 80 yılda bütün Türkiye'de 81 vilayette bölünmüş yol 6 bin kilometreydi. AK Parti iş başına geldi, 80 yılda yapılanın 5 katını 20 yılda gerçekleştirerek 6 bin kilometre bölünmüş yolu 30 bin kilometreye çıkardı. Bütün Türkiye'de yapılan tünel ağı 45 kilometreydi. Biz buna 700 kilometre ilave ettik" şeklinde konuştu.

Türkiye olarak bir takım sıkıntılar yaşadıkları ifade eden Akbaşoğlu, "İki seneyi aşkındır bütün dünya pandemi ile mücadele etti. Bu özellikle enerji ve gıda da maalesef bir takım tedarik zincirlerinin kopması münasebeti ile sıkıntılara ve neticesinde enflasyonist ortama sebebiyet verdi. Türkiye'de bundan tabi ki etkilendi. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaş tahıl koridorlarının bir müddet tıkanıklığı gerçekten Türkiye'de ve dünyada her tarafta dalgalanmalara vesile oldu. Ancak Türkiye dış politikada öyle bir denge gözetti ki hem Ukrayna ile hem de Rusya ile görüşebilen bir ülke olarak hem iki ülke arasındaki esir takaslarını gerçekleştirebilen hem de bütün insanlığın açlıktan inim inim inlemesinin önüne geçecek Tahıl Koridoru krizini aşarak bütün insanlığa bu manada hayırhah dokunuşlarda bulunarak bir dış politika izledi ve bunu başardı. Türkiye bu yaşamış olduğu enflasyonist baskıyı ekonomik bir takım dalgalanmaları olumsuz yansımaları bunun bütün toplum kesimimize yansımalarını Orta Vadeli Programla beraber aşacağız ve başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerimize inşallah bu konuda olumlu dokunuşlarda yakın bir aman içinde bulunacağız. 2024 yılına da alım gücünü arttırmış bir şekilde hep beraber girmiş olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine ve imzalanan anlaşmanın önemine değinen Akbaşoğlu, "Türkiye bir taraftan terörle mücadele ediyor, terörü bertaraf ederek bütün huzur ve kardeşlik iklimini birlik ve beraberlik iklimini herkese teneffüs ettiriyor, öbür taraftan da durmadan yorulmadan hem ulusal anlamda hem bölgesel anlamda hem de küresel anlamda muazzam hizmet ve eserlere imza atıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ikili anlaşmalar başta bölgemiz olmak üzere bütün Türkiye'ye çok daha büyük hamleler yapma imkanı sağlayacak" diye konuştu.

"Birleşmiş Milletler'in karşısında bulunan Türkevi'nde kendi mekanımızda 40'a yakın ülkenin adeta mini bir birleşmiş milletler teşkilatı toplantısını icra edilmesi Türkiye'nin nasıl bir cazibe merkezi olduğunu ve parlayan bir yıldız olduğunu hem bize hem de bütün dünyaya ispat etmiştir" diyen Akbaşoğlu, "Türkiye bir tarafta Karabağ'da, bir tarafta Libya'da, bir tarafta Karadeniz'de ve bir tarafta da Akdeniz'de bu milletin 85 milyon insanının tamamının menfaatlerini önceleyerek ortaya koyduğu dış politikayla Allah'ın izniyle başı dik, itibarlı ve umut vaat eden parlayan bir yıldız olarak bütün devlet ailesinde gerçekten haklı yerini alıyor. Özellikle enerjide milli bağımsızlığımızı temin edecek bir noktaya doğru ilerliyoruz. Bizim en önemli cari açığımızın sebebi maalesef tamamen dışa müptela olduğumuz doğalgaz ve petroldür. Karadeniz'de bulduğumuz 710 milyar metreküp doğalgazın 81 vilayetimize intikal ve bağlanması katoda Cudi'de bulduğumuz ve gerçekten kalitesi yüksek günlük 100 bin varili aşan bir kapasitesi ile bunların bir an evvel sisteme entegresi ile Bitlis'te, Muş'ta Van'da ve diğer illerde kendi milli doğalgaz ve petrolümüzün kullanılması ile 10 milyarlarca dolar dövizimiz dışarıya gitmeyecek cebimizde kalacak" dedi.

Akbaşoğlu, düzenlenen toplantının ardından esnaf ve fabrika ziyaretlerini gerçekleştirdi.