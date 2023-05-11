AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Muharrem İnce'nin çekilmesi FETÖ'nün uyguladığı projenin bir sonucudur

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Karşımıza çıkan tablo şudur; bizzat FETÖ'nün uygulayıcı olarak görev aldığı bir projenin, FETÖ eliyle Türkiye'de yürürlüğe koyulduğu, Baykal'ın CHP'nin başından uzaklaştırılarak Kılıçdaroğlu'nun getirildiği ve süreç içeresinde de, Kılıçdaroğlu'nun ve aynı odakların farklı yöntemlerle, Türkiye'deki sistemi ve şahlanışı engellemek için yapıldığını görüyoruz" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu çalışanları ve emeklilere yönelik verdiği müjdelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "Kamuda yer alan yaklaşık 70-80 bin çalışanla ilgili de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışıyordu. Seçimler nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verildi. Bu çalışmaları da 14 Mayıs'tan sonra kaldığımız yerden devam edip, kanun teklifine dönüştürmek suretiyle nihayetleştireceğiz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin kararını değerlendiren Akbaşoğlu, "Sayın Muharrem İnce açıklamasında FETÖ'nün, PKK'nın ve CHP'nin kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında saldırdığını, büyük bir mobbing uyguladıklarını ifade etti. CHP'nin ve bu ittifakın adayının, FETÖ'nün, PKK'nın, Kandil'in ve Biden'ın desteklediği Kılıçdaroğlu'yla ilgili kaybedeceği gerçeğini onun da gördüğü anlaşılıyor. Bunun sorumlusu olarak, kendisinin gösterilmemesi için böyle bir kararı aldığını kamuoyuna deklere etti. Daha önce Sayın Baykal ile ilgili bir kaset kumpası ile CHP'nin başından götürülerek, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin başına getirildiği gerçeği hatırlanır. Bugün bir adayın demokratik yarıştan çekilmek durumunda bırakıldığı gerçeği önümüze çıkıyor. Karşımıza çıkan tablo şudur; bizzat FETÖ'nün uygulayıcı olarak görev aldığı bir projenin, FETÖ eliyle Türkiye'de yürürlüğe koyulduğu, Baykal'ın CHP'nin başından uzaklaştırılarak Kılıçdaroğlu'nun getirildiği süreç içeresinde de, Kılıçdaroğlu'nun ve aynı odakların farklı yöntemlerle Türkiye'deki sistemi ve şahlanışı engellemek için yapıldığını görüyoruz" dedi.