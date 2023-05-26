AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, 'Kimi yanına alırsan al, senin terörle doğrudan irtibatlı olduğunu, terörün ve terörist başlarının senin yanında seni desteklediğini bütün milletimiz biliyor' dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Kimi yanına alırsan al, terörün ve terörist başlarının seni desteklediğini bütün milletimiz biliyor"

"Zira her oyumuz bizim milli irademizin tecellisi için namusumuz ve gerçekten Türkiye'nin geleceğine vurulmuş bir mühürdür"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kimi yanına alırsan al, senin terörle doğrudan irtibatlı olduğunu, terörün ve terörist başlarının senin yanında seni desteklediğini bütün milletimiz biliyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel güç sembolü olduğunu, diğer tarafta bin bir suratlı bir Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta yarışacağını söyleyerek, "Milletçe Sayın Erdoğan'la birlikte 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz. Gelişmeleri hep birlikte görüyoruz. Dün farklı tutum ve davranış içerisinde olan, bugünse sonucu elde etmek için her türlü şeyi mubah gören ve gerçekten kendi seçmenleri tarafından üzüntüyle karşılanan bir profil çizen Kılıçdaroğlu, onunla birlikte hareket edenlerin bu konudaki yaklaşımları, kendi parti tabanlarıyla çelişik durum arz eder bir fotoğraf olarak ortaya çıkıyor. Bu noktada inanıyorum ki büyün toplum kesimleri, 85 milyon insanımızın tamamı gönlünden Sayın Erdoğan'ın bu konudaki tutarlı, ilkeli, samimi ve güvenilir yaklaşımını, 20 yıllık hizmet ve eser siyasetini çok daha iyi anlayan ve kavrayan noktadadır" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, rehavet uyarısı yaparak, "Oyumuzu mutlaka sandığa götürmemiz, irademizi sandığa yansıtmamız ve mutlaka sandığa sahip çıkmamız gerekiyor. Zira her oyumuz bizim milli irademizin tecellisi için namusumuz ve gerçekten Türkiye'nin geleceğine vurulmuş bir mühürdür. Büyük millet olarak Erdoğan'ın yanında yer alalım, manda ve himayeyi yırtıp atalım, zenginliğimizi arttıralım, bütün toplum kesimlerinin refahını, özgürlüğünü hep birlikte arttırmaya devam edelim" dedi.

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağına ilişkin soru üzerine, "İnşallah sandık başına gidildiğinde sağduyuyla hareket edilir. Güvensizliğin, istikrarsızlığın adresi haline gelmiş olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ilkesiz ve temelsiz yaklaşımları, adeta bin bir suratla toplumun karşısına çıkması, bütün toplum kesimlerinde büyük bir rahatsızlık oluşturuyor. Bu çerçevede inşallah Sayın Erdoğan büyük bir oy oranıyla 28 Mayıs'ta birinci çıkacak" diye konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek vermesine de değinen Akbaşoğlu, "14 Mayıs'tan önce farklı bir konsept ve paradigma, 14 Mayıs'tan sonra milletimizin ortaya koyduğu irade doğrultusunda ihtirasını kişisel tatmin için beraberce yol yürüdüklerine taban tabana zıt söylemlere başvurarak milletimizi kandırabilir miyiz yaklaşımını sergiliyor. (Kılıçdaroğlu) Kimi yanına alırsan al, senin terörle doğrudan irtibatlı olduğunu, terörün ve terörist başlarının senin yanında seni desteklediğini bütün milletimiz biliyor" dedi.