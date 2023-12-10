AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kastamonu'da konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bugün mazlumların sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir ve Türk milletidir." dedi.

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 104'üncü yılı kutlamalarına katılan Akbaşoğlu, programın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Mitingin önemine değinen Akbaşoğlu, " Kastamonu'nun yiğit hanımefendileri, Milli Mücadele ruhunun ateşlendiği ve tarihe İstiklal Yolu olarak geçen İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattının hakikaten tam göbeğinde bütün dünyaya büyük bir mesaj ilettiler. Kadınların merhametini, şefkatini ve barış dilini buradan bütün dünyaya seslendirdiler." diye konuştu.

10 Aralık'ın aynı zamanda Dünya İnsan Hakları Günü olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'da, Ukrayna'da yaşanan bir savaş var. Gazze'de 400 yıl hizmetkarı olduğumuz ve vatan toprağı ittihaz ettiğimiz Gazze ve Filistin'de hakikaten bugün büyük bir vahşet ve büyük bir katliam var. Dolayısıyla yüreğimiz bu noktada 104 yıl önce çarpan Kastamonu'nun kadınlarıyla, onların mesajlarıyla hemhal bir vaziyette. Bugün burada bütün dünyaya bu ruh ve mananın ve şuurun tekrar ilanı söz konusu. Bizim burada bulunuş amacımız hep beraber 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinin hayata geçirilmesi. Bunun için de tabii ki bir Birleşmiş Milletler düzeninin adalet ve merhamet düzeniyle ikame edilmesi. Görüyoruz ki bugün bütün Batı medeniyetinin ortaya koyduğu insan hakları öğretisinin Gazze'de toprağa gömüldüğü, yerle yeksan olduğu gerçeğidir."

"Emperyalizm ve siyonizm kendi maskeli balolarını kendileri ortadan kaldırdı"

Gazze'nin havadan, karadan ve denizden ablukaya alındığını ifade eden Akbaşoğlu, "Emperyalizm ve siyonizm kendi maskeli balolarını kendileri ortadan kaldırdı." dedi.

Akbaşoğlu, her şeyin ayan beyan olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerçek insan hak ve özgürlükleri öğretisini ve uygulamasını ortaya koymuş bir ecdadın torunuyuz. Türkiye, bugün dünyanın vicdanıdır. Bu sesi yükselten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla biz millet olarak her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldık. Dinini, dilini, ırkını, rengini sormadık, sorgulamadık. Bütün mazlumlara kucak açtık. Bugün mazlumların sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir ve Türk milletidir. İşte Kastamonu Meydanı'ndan bütün dünyaya ifade ettiğimiz bugünün anlam ve önemi bizler açısından bunu ifade etmektedir."