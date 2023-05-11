AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'dan Muharrem İnce açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin "Bugün de CHP'nin de içinde olduğu, FETÖ'nün, Kılıçdaroğlu'nun, PKK'nın, Kandil'in içinde olduğu bir süreçte bir adayın demokratik yarıştan...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin "Bugün de CHP'nin de içinde olduğu, FETÖ'nün, Kılıçdaroğlu'nun, PKK'nın, Kandil'in içinde olduğu bir süreçte bir adayın demokratik yarıştan çekilme durumunda bırakıldığı gerçeği önümüze çıkıyor" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, düzenlemelerinin kaynaklarının yerli kaynaklar olduğunu söyleyerek, milyarlarca dolar verecekleri doğalgaz ve teröre harcadıkları paranın milletin refahına kaydıracaklarını belirtti. En güzel anketlerin vatandaşın arasında yapılan anketler olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, milletin sesine bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini ifade etti.

Akbaşoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin soruya, "Muharrem İnce açıklamasında FETÖ'nün, PKK'nın ve CHP'nin kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında şaşırdığını ve büyük bir mobbing uyguladıklarını ifade etti. Sözlerini bitirirken CHP'nin adayının, bu ittifakın adayının FETÖ'nün, PKK'nın, Kandil'in, Biden'ın desteklediği Kılıçdaroğlu ile ilgili kaybedeceği gerçeğini gördüğü anlaşılıyor. Bunun sorumlusu olarak kendisinin gösterilmemesi için böyle bir karar aldığını deklare etti. Burada daha önce Sayın Baykal ile ilgili kaset kumpasıyla CHP'nin başından götürülerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirildiği hatırlanır. Bugün de CHP'nin de içinde olduğu, FETÖ'nün, PKK'nın, Kandil'in içinde olduğu bir süreçte bir adayın demokratik yarıştan çekilme durumunda bırakıldığı gerçeği önümüze çıkıyor" diye konuştu. - ANKARA