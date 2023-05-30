AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Çankırı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Erdoğan'a en çok destek veren 3. il oldu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'a en çok destek veren üçüncü ilin Çankırı olmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, seçimlerin tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'a en çok destek veren üçüncü ilin Çankırı olmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık her 5 kişiden 4'ü, tam bağımsız Türkiye hedeflerini gerçekleştiren ve Türkiye Yüzyılı'nı başlatan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmiştir." dedi.

28 Mayıs seçimlerinin ardından kazananın Türkiye, Türk ve İslam dünyası ile bütün mazlumlar olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mutlaka mümkündür" sözünün, emperyalist ve siyonistlerin uğraşına rağmen kısılamadığını ve Birleşmiş Milletler'de yankılanmaya devam edeceğini söyledi.

Seçimlerin, tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Kazanan milletimizin tamamıdır, devletimizdir, bütün mazlum coğrafyalardır. Kaybedenlerse millete rağmen iftira ve yalan siyasetiyle, algı ve illüzyon siyasetiyle çarpık anlayışlarını ortaya koymaya çalışan, her türlü yıkıcı, bölücü yaklaşımları ortaya koyan ve vadedilmemiş hiçbir hususa değinilmemiş bir şey bırakmayan, verilmemiş taviz bırakmayan muhalefet yapısının, bütün altılı masa ve bileşenlerinin içeride ve dışarıdaki destekçileriyle beraber hepsinin mağlup olduğu gerçeğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Öyle bir süreç yaşadık ki son dönemece doğru girerken, CHP, HDP ve Zafer Partisinin aynı çizgide birleştiği bir nokta söz konusu oldu" diyen Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Buna rağmen her türlü birbirine karşıtmış gibi görünen yapıların bir araya getirilerek yamalı bohça ittifakı oluşturulmasına rağmen aziz milletimiz meseleleri, vicdanıyla, irfanıyla tartmış ve en güzel neticeyi ortaya koymuştur. İnşallah bu netice bütün milletimizin rahatlamasına, özgürlüğünün, demokratikleşmenin ve refahının artmasına vesile olacak Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs seçimleri, 27 Mayıs darbesiyle, 29 Mayıs İstanbul'un fethi gününün arasında yepyeni bir açılıma ve başlangıca, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcında Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcına millet devlet kaynaşmasıyla vesile olmuş bir gündür. Bundan sonraki süreçlerin yasama ve yürütme arasındaki uyumla beraber milletimizin beklentilerinin tamamının karşılanacağı bir 28. Dönem beklediğimi ve buna dair her türlü katkıyı da birlikte vereceğimizi, kazananın milletimiz olduğunu, 85 milyon insanımızla beraber büyük ufuklara doğru yürüyüşümüzün yeni bir başlangıcı olan 28 Mayıs seçimlerinin milletimize, Türk dünyasına, İslam dünyasına, bütün insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."

"Kadın temsili şu anda yüzde 20'yi buldu"

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Türkiye Yüzyılı'nda milletvekili olarak hizmet etmekten şeref duyduğunu söyledi.

TBMM'nin yeni yasama döneminin, herkesi kuşatan ve toplumun her kesimine seslenen yeni kararların alındığı bir dönem olması temennisinde bulunan Böhürler, "İnşallah Türkiye Yüzyılı'na uygun kararların alındığı bir Meclis'te güzel çalışmalar bizi bekler." diye konuştu.

Böhürler, TBMM'deki kadın milletvekili temsil oranının, AK Parti'nin iktidarlarında giderek arttığına işaret ederek, "Kadın temsili şu anda yüzde 20'yi buldu. Bu çok önemli bir rakam ama elbette yetmez. Daha çok kadının Meclis'te olmasını arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde, dönemlerde daha çok kadın siyasette, sadece Meclis'te değil bürokraside de, önemli görevlerde yer alır. Kadın hakları mücadelesi, bizim açımızdan da AK Parti'nin politikaları açısından da Türkiye kadınları için de çok önemli. O anlamda kadınları temsil ettiğim için de ayrıca sırtımda bir yük ve vazife de hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayıt işlemi için TBMM'ye gelen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Meclis çalışanlarına ve gazetecilere kuru kayısı ikram etti.