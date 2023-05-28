AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Bu zafer hepimizin ortak zaferidir

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bu zafer milletimizin zaferidir, bu zafer sağduyunun zaferidir, bu zafer hepimizin ortak zaferidir." dedi.

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısını kutlamak için Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Akbaşoğlu, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazandığını belirtti.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından bugün ikinci tur için sandıklara gidildiğini hatırlatan Akbaşoğlu, "Allah'a çok şükür, yedi düvele rağmen Cumhurbaşkanı'mız yüzde 52,5 oy ile seçimleri kazandı. Adam kazandı." ifadesini kullandı.

Çankırı'nın Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Türkiye'de üçüncü olduğunun altını çizen Akbaşoğlu, "Bu büyük başarının altında imzası olan başta AK Parti teşkilatlarımıza, MHP teşkilatlarımıza, Yeniden Refah Partisi teşkilatlarımıza, BBP teşkilatlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.

Sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayırlı olması temennisinde bulunan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu zafer milletimizin zaferidir, bu zafer sağduyunun zaferidir, bu zafer hepimizin ortak zaferidir. Yedi düvele karşı, emperyalist ve siyonistlere karşı da aziz ve asil milletimizin en büyük cevabıdır. O sebeple 2023 hedeflerimizden de 2053 ve 2071 hedeflerimizden de yeniden büyük Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünya taleplerimizden ve hedeflerimizden bu milleti, bu devleti kimse alıkoyamayacak, engelleyemeyecektir. 81 vilayetiyle 85 milyon insanımızla hangi partiye, hangi adaya oy atmış olursak olalım, hep beraber milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz ve hep beraber daha aydınlık yarınlara ulaşacağız."