AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: '2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tekrardan okula...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2022-2023 eğitim öğretim yılında inşallah üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırılmak suretiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi Temmuz ayından önce teklife yasallaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştüklerini hatırlattı.

Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Üniversite öğrencilerimizle ilgili bir çalışma var, yapıyoruz. Bu konuda yüz binlerce öğrencimizi ilgilendiren ve hakikaten yüksek öğretim kurumları ile ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimizi lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren bir çalışmayı başlattık. İnşallah bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla da paylaşacağız ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında inşallah üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırılmak suretiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi Temmuz ayından önce teklife yasallaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim."

Muhalefeti siyasi rant devşirme ile suçlayan Akbaşoğlu, "Bunu istinasız her olayda görüyoruz. Bu artık bir siyaset tarzı haline dönüştü. Artık şöyle bir hükmü hep beraber ortaya koymak durumundayız; 'Muhalefet ne söylerse, önce onun yanlış olduğu noktasında bir kamuoyu vicdanı oluştuğu ortaya çıkıyor. Çünkü, acaba bu olayın aslı nedir denilecek. O kadar olay yaşandı ki, bir yalanı başka bir yalanla örtme, olayları çarpıtarak kendi siyasi hedefleri doğrultusunda kullanma iki yüzlülüğü her olayda ortaya çıktı ki, bundan sonra muhalefetin söylediği sözlerin hiçbir doğruluğunun olmadığı kamuoyunca görüldü" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Akbaşoğlu, "Diktatör bozuntusu sensin, mandacı Kemal Kılıçdaroğlu. Belirli bir süredir Kılıçdaroğlu liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Erdoğan karşıtlığında kin ve nefret, hırs ve hasetleriyle birleşenlerin ortaya koyduğu yaklaşımlar sadece provokasyona yönelik yaklaşımlar olarak karşımıza çıkıyor. Her olayı çarpıtarak gerçekliğin peşinde değil, siyasi hedeflere ulaşma peşinde kullanana CHP ve müttefiklerine sesleniyorum; 'Hiçbir şekilde emellerinize ulaşamayacaksınız'" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika