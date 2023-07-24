AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Türkiye'nin Muhalefet Sorunu Var

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu belirterek, AK Parti'nin siyasette liderlik rolünü sürdüreceğini söyledi. Gül, Gaziantep'teki hastane ve konut projelerini incelediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, " Türkiye'nin gerçekten ciddi bir muhalefet sorunu var. Ülkemizde, AK Parti olarak siyasetin itici gücü, lokomotifi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola devam edeceğiz. Muhalefetin de gerçekten bu halini görünce ülkemiz demokrasisi adına üzülüyoruz." dedi.

Gül, Şahinbey ilçesinde inşa edilen, 1875 yatak, 334 poliklinik, 3 MR cihazı, floroskopi cihazı, 64 ameliyathane, 60 yeni doğan yoğun bakım yatağı ile 18 poliklinik destek odası bulunan hastanede incelemelerde bulundu.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "İl Yönetim Kurulu Toplantısı"na katılan Gül, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Deprem bölgesinde çalışmaları yerinde takip ettiklerini ve incelediklerini ifade eden Gül, "Gaziantep'te yıl sonu olmadan kalıcı konutların teslimine başlayacağız. Vatandaşlarımız, sıcak ve güvenli yuvalarına emin bir şekilde girecek. TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü büyük titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımız konutları 'bir yıl içerisinde teslim edeceğiz' dedi ve bu söz yerine gelecek, milletimize ne söz verdiysek bunu yerine getirmiş olacağız." diye konuştu.

Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki şehir hastanesini de incelediklerini ve buranın kısa süre içerisinde açılacağını hatırlattı.

Türkiye siyasetinde muhalefette sorunların olduğuna işaret eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baba-oğul gibi diyenlerin, nasıl hal içerisinde olduğunu hepimiz yakından görüyoruz. Milletimiz o kadar kuyumcu titizliğiyle ölçüp biçip tartıyor ki sandığa giderek oyunu verirken tüm bunları görerek oy veriyor. Çünkü 'bu milleti, ülkeyi maceraya atmam' inancıyla sandığa gitti. Milletimizin bugün ne kadar haklı olduğunu, vermiş olduğu kararla bir kez daha görüyoruz. Hiçbir seçim kazanmamış, 'sandık gelsin tekrar seçim yapalım' diyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. İki ay önce daha sandık önünüzdeydi, milletimizin oy verdiği mürekkep kurumadı. Bunların kazanabileceği, CHP Genel Başkanlığı seçimidir."

Gül, muhalefetin halini gördükçe ülke demokrasisi için üzüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Muhalefet, Türkiye'de yol gösterir. Muhalefetin, ülkenin siyasetine yönelik öneriler sunacağına, kendi arasındaki kısır çekişmelerle nasıl zaman harcadığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin gerçekten ciddi bir muhalefet sorunu var. Ülkemizde, AK Parti olarak siyasetin itici gücü, lokomotifi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola devam edeceğiz. Muhalefetin de gerçekten bu halini görünce ülkemiz demokrasisi adına üzülüyoruz. Onları kendi gündemleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz, ülkemizin gündemi, vatandaşımızın sorunlarının çözümü noktasında, emin adımlarla yola devam edeceğiz."