AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: 'Milletimizin duası en büyük dayanağımız'

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, beraberindeki heyetle birlikte Nizip ilçesini ziyaret etti. Gül, burada yaptığı konuşmada milletin duasının en büyük dayanakları olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki zaferi kutladı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Bizim en büyük dayanağımız milletimizin duasıdır. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 ve 28 Mayıs'ta yeni bir zafer kazandık." dedi.

Gül, beraberindeki Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur ile Nizip ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Nizip İlçe Başkanlığında konuşan Gül, "Bizim en büyük dayanağımız milletimizin duasıdır. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 ve 28 Mayıs'ta yeni bir zafer kazandık. Bu zafer milletin zaferi, bu zafer Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ve bu zaferin mimarı da milletimiz oldu. Tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Durmak yok çalışmaya hizmet üretmeye devam." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde Nizip'in AK Parti'ye en büyük desteği vererek gerekeni yaptığını belirtti.

Şahin, "Nizip 21 yıldan bu yana dağ gibi arkamızda durdu her zaman yanımızda oldu. Biz de Nizip için yapılması gereken ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da birlik ve beraberlik olunca başarının kendiliğinden geldiğini, ilçe için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.