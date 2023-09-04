AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret etti. Gül, üniversitenin alt yapı imkanlarının geliştirilmesi ve uluslararası boyutta sağlayacağı katkılarla ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni (GİBTÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gül'e ziyarette Vali Kemal Çeber, Gaziantep AK Parti Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin alt yapı imkanlarının geliştirilmesi ve var olan eksikliklerinin giderilerek il ve bölge başta olmak üzere uluslararası boyutta sağlayacağı katkılarla ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, adında İslam kelimesi bulunan ülkenin tek devlet üniversitesi olan GİBTÜ'nün bilim ve teknoloji üniversitesi olmasının ötesinde farklı bir misyon ve vizyonla hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Vali Çeber ise GİBTÜ'nün taşıdığı misyonun önemli olduğunu belirterek, üniversitenin hedefleri doğrultusunda sunacağı projelere ve üniversitenin her alanda şehirle olan entegrasyon ve işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise GİBTÜ'nün ulusal ve uluslararası hedefleri olduğunu belirterek, "Her alanda Ortadoğu ülkelerinde bulunan ve dünya ranking sıralamalarında üst sıralarda yer alan üniversitelerle ikili iş birliği protokolleri oluşturarak üstlenmiş olduğumuz misyona uygun olarak ortak araştırma ve çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.