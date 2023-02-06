AK Parti Grup Başkanlığından Kahramanmaraş merkezli depremler için 'birlik ve beraberlik' mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanlığından, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Büyük Türk milleti olarak bu tür acıları daha önce de yaşayan bizlere, ümitsizliğe kapılmak asla yakışmaz. Gün birlik ve tek yürek olma günü." mesajı verildi.

AK Parti Grup Başkanlığından, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Büyük Türk milleti olarak bu tür acıları daha önce de yaşayan bizlere, ümitsizliğe kapılmak asla yakışmaz. Gün birlik ve tek yürek olma günü." mesajı verildi.

AK Parti Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta ilki bugün saat 04.17'de, ikincisi saat 13.24'te meydana gelen depremler ile artçı sarsıntıların, başta Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay olmak üzere birçok ili etkilediği hatırlatıldı.

Türkiye'nin bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştiği belirtilen açıklamada, devletin, deprem anından itibaren tüm imkanlarıyla seferber olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız süreci felaketin olduğu andan itibaren anbean yakından takip ediyor. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları yerinde koordine ediyor." bilgisine yer verildi.

Depremden etkilenen 10 il için il valileriyle birlikte çalışmak üzere 23 valinin daha görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, "AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve belediyelerimiz, afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrıldı. Öncelik arama-kurtarma çalışmalarına verildi; 9 bin personel arama-kurtarma çalışmalarını yürütmekte olup bu sayı sürekli artıyor. Aynı zamanda afetzede vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarının da karşılanması için çalışmalar süratle sürdürülüyor." denildi.

"Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün 85 milyonun tek yürek olma günü." ifadesine yer verilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye'nin tüm imkanlarıyla birlikte bakan, milletvekilleri ve yöneticilerin tamamının seferber edildiği vurgulandı.

Vatandaşların yaralarına merhem olmak amacıyla milletvekillerinin de devlet tarafından yürütülen çalışmalara katkı sunmaları için yarından itibaren TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 2 gün süreyle ara verileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük Türk milleti olarak bu tür acıları daha önce de yaşayan bizlere, ümitsizliğe kapılmak asla yakışmaz. Gün birlik ve tek yürek olma günüdür. Devlet ve millet olarak yaralarımızı daha önce sardığımız gibi bugün de saracağımıza hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."