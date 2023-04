AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta aday tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek her eylemin, söylemin yanındayız, zayıflatacak her eylem ve söylemin de uzağındayız." dedi.

Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek her eylemin, söylemin yanındayız, zayıflatacak her eylem ve söylemin de uzağındayız." dedi.

Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanlığında düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılışının 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sivas'ın Cumhuriyet döneminde birçok hizmet aldığını dile getiren Yılmaz, "Ama hiç birisi Sivas'ın kaderini yüksek hızlı tren kadar değiştirmeyecektir diye düşünüyoruz. Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saate düşürecek bir hızlı trenin açılışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının vadedip yerine getirmediğini hiçbir şeyin olmadığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gecikme oldu ama akıbet güzel. Dolayısıyla açılışını gerçekleştiriyoruz, bu gecikmeyi artık kimse görmez diye düşünüyorum. Gecikme doğa şartlarından kaynaklandı. Tünel yapıldı çöktü, heyelan oldu, yapmak kolay değil. Dolayısıyla Elmadağ'da T 15 tünelindeki bu gecikmeyi normal karşılamak gerekir. Sivas'ın bayramında Sayın Cumhurbaşkanı'mız geliyor."

"Siyaset kesinlikle bir kavga değildir"

Yılmaz, siyasetin bir yarış ve rekabet olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siyaset kesinlikle bir kavga değildir. Cenabı Allah'a hamdolsun Sivas'ta böyle bir siyaset ne bizim tarafımızdan ne de diğer arkadaşlarımız tarafından tercih edilmedi. Bu seçimde de yine inşallah siyaseti bir yarış ve rekabet göreceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek her eylemin, söylemin yanındayız, zayıflatacak her eylem ve söylemin de uzağındayız. Biz kavga için gelmedik, bizim işimiz sevgi işidir, sevgiyi çoğaltmak ve artırmak lazım. Bizim söylemimiz ve eylemimiz bu olacaktır. 85 milyon kardeşimiz olarak her eve gideceğiz, her evden destek isteyeceğiz. Halkın gözü terazidir. Sivas'ta 5 milletvekili için çalışacağız ama sonuçta terazi bize neyi hak görürse başımızın üstüne diyeceğiz."

"Türkiye kalkınmak istiyorsa bu istikranın devamını tercih etmesi lazım"

AK Parti denildiğinde istikrarın akla geldiğini dile getiren Yılmaz, "AK Parti denildiğinde akla hizmet gelir. Muhalefetten bir tanesinin 'Havaalanı yapacağız' dediğini duydunuz mu? Hizmet alanına girdiğinizde akla AK Parti gelir. Türkiye kalkınmak istiyorsa bu istikranın devamını tercih etmesi lazım." diye konuştu.

Yılmaz, AK Parti iktidarları döneminde Sivas'a yapılan hizmetler hakkında da bilgi verdi.

AK Parti Sivas milletvekili adayları Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Rüstem Yüce ve Serdar Öksüm de kendilerini tanıtarak seçilmeleri halinde yapacakları hizmetleri anlattı.

Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile partililer katıldı.