AK Parti Grup Başkanı Güler, MİT Heyetini Kabul Etti

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti kabul ederek Terörsüz Türkiye konusunda çalışmalar hakkında görüştü.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin konusu Terörsüz Türkiye hakkında çalışmaları içeriyordu. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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