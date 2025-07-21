AK Parti Grup Başkanı Güler, MİT Heyetini Kabul Etti

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin konusu Terörsüz Türkiye hakkında çalışmaları içeriyordu. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. - ANKARA