AK Parti Grup Başkanı Güler, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginliğe ilişkin, "Sorumluluk sahibi Özgür Özel'den de gerekli adımı bekliyoruz. Meclis'te asla kaba kuvvete, şiddete, kabadayılığa yer veremeyiz, kabul edemeyiz, bunu normal sayamayız." dedi.

Güler, Meclis'te yaptığı basın açıklamasında, bugün İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğünü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sabah saatlerinde hiç arzu etmedikleri, kendilerini üzen olayların yaşandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyona girişte bir engellemeyle karşılaştığını belirten Güler, bir arbedenin yaşandığını, üzüntü duydukları görüntülerin kamuoyuna yansıdığını ifade etti.

TBMM'de gerek Genel Kurul gerekse komisyonlarda her türlü fikir alışverişinin yapılacağı ortamların olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Siz burayı bir kabadayılıkla, bir kaba kuvvet kullanarak, burada yapılacak çalışmayı engellemek, geciktirmek veya başka bir hale sokmak gerçekten ülkemizin demokratik kurallarına uygun olmayan bir davranış olmuştur. Ben bu eylemin, bu engellemenin bir daha yaşanmaması için bir daha böyle görüntülerin kamuoyuna yansımaması için içten bir temennide bulunuyorum. Bütün siyasi parti gruplarına da bu hatırlatmayı yapıyorum. Yapılan eylemi kınadığımızı, bir daha yaşanmaması noktasında bütün siyasi parti gruplarına da büyük sorumluluk düştüğünü buradan ifade etmek istiyorum."

"Özgür Özel'den gerekli tutumu almayı bekliyoruz"

16 Ağustos'ta olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulunda da bazı olayların yaşandığını hatırlatan Güler, yaşanan olay sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sözlerin havada uçuşacağı yerde kaba kuvvet ve şiddet uygulandı." ifadesini sarf ettiğini anımsattı.

Şimdi benzer olayın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşandığını dile getiren Güler, "Sorumluluk sahibi Özgür Özel'den de gerekli adımı bekliyoruz. Meclis'te asla kaba kuvvete, şiddete, kabadayılığa asla yer veremeyiz, kabul edemeyiz, bunu normal sayamayız." dedi.

Milletin böyle bir davranışı milletvekillerinden beklemediğini söyleyen Güler, vatandaşın kendi hayatını daha da iyileştirecek kanunları yapmayı beklediğini, AK Parti olarak bundan sonra da bu hassasiyetle çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Güler, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de gerekli tutumu almayı, bir özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Müthiş bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı bir konuşmada, "Bir yazmış AK Parti Grubu, herkes ajan, gazeteci ajan, öğrenci ajan, her muhalif ajan" sözlerini sarf ettiğini, bu cümleleri duyduğunda ağzı açık kaldığını söyledi. Daha önce sundukları düzenlemeyi okuyan Güler, "Bu kanun kabul edilseydi nerede yazıyor gazeteci ajan, iş adamı, muhalifler ajan... Müthiş bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Kamuya ilk defa bir genel başkanın ağzından çok garip ifadelerle, kanun metninin dışında bambaşka şeyler ifade ediliyor." dedi.

Güler, söz konusu düzenlemenin benzerinin Alman Ceza Kanunu'nun 98. maddesinde yer aldığını dile getirdi. Güler, "Herkesi ajan yapacaklar diye çok ucuz, komik ve gerçekle alakası olmayan bir ifadeyi kullanmazdınız. Çok üzüldüm. CHP Grubu'nda, genel başkanın daha gerçekçi, ciddi daha doğru ifadelerle bir eleştiri sunmasını beklerdik, bu eleştiriyi duyamadık." ifadesini kullandı.

Özgür Özel'in Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine yönelik sözlerini de eleştiren Güler, "korsan yemin törenini" düzenleyen teğmenlerin bazılarının öncesinde bölük komutanı ve tabur komutanı tarafından uyarıldıklarını, bu hususta emre itaatsizlikten dolayı bir soruşturma yapıldığını Milli Savunma Bakanlığının açıkladığını söyledi. Güler, "Söylenen sözlerle hiçbir ilgisi yok. Orada ne söylendiğiyle ilgili bir disiplin süreci işletilmiyor." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasını okuyan Güler, teğmenlerin savunmalarının alınacağını, ilgili kişilerin yaptığı eylemlerin yüksek disiplin kurulu tarafından değerlendirileceğini, ona göre karar oluşturulacağını, kararın da idari yargının denetimine tabi olduğunu ifade etti.

Güler, şunları söyledi:

"Burada olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek bu konularda hassasiyet gösterdiğini iddia etmeyi ben ucuz bir siyaset olarak görüyorum. Sayın Özel, 19 Ağustos 2023'te Muğla'da bir röportaj esnasında 'En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin, siyaset üretme pratiğinde sorun vardır. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek, alkış alarak ilerlenilmez.' diyordu ne değişti acaba? Ne değişti de şimdi korsan bir yemin töreni düzenleyen bazı teğmenlerle ilgili, MSB'nin kendi hiyerarşisi içinde yürütmüş olduğu disiplin soruşturmasına böyle yaklaşmak zorunda kalıyor? Teğmenlerimizi bu kadar düşünen Özel, teğmenlerimizin görev yaptığı TSK'ya yönelik birkaç yıl önce 'kimyasal silah kullanıyor' iftirası atan Türk Tabipler Birliği başkanı olan o zamanki kişiye karşı şükranlarını nasıl sunuyordu? Bunu da bize izah ederlerse çok memnun oluruz."

"2019 öncesinde borç varmış gibi algıya girişti"

Güler, Özgür Özel'in dün CHP'li belediyelerin borçlarıyla ilgili, "Bu borçlar AK Parti döneminde oluşan borçlar" dediğini ancak durumun böyle olmadığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ye Şubat 2019'daki borcunun 200 milyon lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borcunun ise 70 milyon lira olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"CHP'li belediye başkanları geldi Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eylül 2024 itibarıyla borcu 8,2 milyar liraya yükselmiş, tam 41 kat artmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Eylül 2024 itibarıyla borucu da 5,9 milyar liraya çıkmış, 85 kat artmış. Kim yapmış bu borçları? SGK'ye borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5,5-6 milyar liraya konserler veriyor, bir kısmı pandemi döneminde. İBB de bu borçlar oluşurken yine halk konserlerine devam ediyor. Mali disiplini gözetmeyen, kendisine emanet edilen bütçeyi, belediye kanunu kapsamında, görev yetki ve sorumluluk alanı içinde kullanmayan yönetimlerle karşı karşıyayız. Bunun da üzerini örtmek için 2019 öncesinde borç varmış gibi algıya girişti."

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı itibarıyla kullandığı bütçenin 45 milyon lira olduğunu, gelecek yıl bütçenin 60 milyar lira olacağını ifade eden Güler, "Bu 45 milyar liranın ne kadarını İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için ayırdılar? Bu notu da Özgür Özel'e iletirlerse biz de öğrenmek isteriz." dedi.

Özgür Özel'in "SGK arsalarımızı almıyor' iddiasında bulunduğunu belirten Güler, bu durumun da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisine iniş yaptığını anımsatan Güler, dünya havacılık tarihine geçen bu başarıdan dolayı başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir gazetecinin "CHP'lilerin, odalarının dinlendiğine yönelik iddiası oldu. Hem Meclis'in itibarı hem güvenlik açısından böyle bir olasılık olabilir mi?" sorusuna Güler, şu yanıtı verdi:

"Bu iddia doğru değil. Esenyurt Belediyesi önündeki olaylar neticesinde bunu zaten açıklamışlar. Orada gizli bir şey yok. İçişleri Bakanının da Meclis'e geleceğini; 'biz de orada size gerekli şeyi yapacağımızı göreceksiniz' diye kamuoyuyla paylaşılmış. Bütün Meclis'i töhmet altında bırakacak, gerçekten bir deliliniz olmadan sadece ben söyledim millet de böyle baksın gibi bir tavrı ve açıklamayı doğru bulmam. Herkes sorumluluk sahibi olmalı. Tüm Meclisimizi, çalışanlarımızı, milletvekillilerini, Meclis Başkanımızı töhmet altında bırakacak ucuz ifadeleri, delilsiz, belgesiz bu tür iddiaları 40 defa düşünerek söylemek gerekir."