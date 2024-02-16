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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Türkiye Yüzyılı'na Yakışır Hizmetlere Devam Edeceğiz

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Gaziantep'te Türkiye Yüzyılı'na yakışır hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Gaziantep'te Türkiye Yüzyılı'na yakışır hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

Güler, Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği "2024-2029 Vizyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İnsanların evlerinin ve bulunduğu alanların önemli olduğunu ifade eden Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Mahallemiz, sokağımız çok kıymetli. Yaşam alanlarının niteliğinin arttırılması için alt yapısıyla, üst yapısıyla, parkıyla, çevresiyle, yeşil alanlarıyla, kültür merkezleriyle, spor alanlarıyla çok değerli hizmetlerin sunulması gerekiyor. Cumhur İttifakı'yla Türkiye Yüzyılı'na yakışır, Gaziantep'e yakışır hizmetlere bundan sonra devam edeceğiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve bilge devlet adamı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde hep beraber Gaziantep'imizi çok daha ileri seviyeye taşıyacağız. Daha nitelikli, daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeni bir zafere imza atacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de alt yapı, içme suyu, ulaşım, çevre, kültür ve ticaret merkezlerini içeren projelerini anlattı.

Kaynak: AA / Politika

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