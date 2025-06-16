AK Parti Grup Başkanı Güler'den İsrail Saldırılarına Tepki ve Vergi Reformu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İnşallah yakın zaman içerisinde bu saldırılar son bulur ve dünya barışının, bölgenin güvenliğinin özellikle Orta Doğu'yu büyük bir belirsizliğe, büyük bir çatışma ortamına sürükleyecek bu saldırganlıkların son bulmasını inşallah Rabbimizden niyaz ediyoruz" dedi.

AK Parti Grup Yönetimi fuaye alanında gazetecilere açıklama yapan Güler, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nda Değişikle ilgili 21 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Güler, Türkiye'nin vergi sisteminin daha hakkaniyetli, daha ölçülü, daha şeffaf ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak üzere kapsamlı bir kanun teklifini hazırladıklarını belirterek, "Herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçınmanın değil, vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıt dışılığın değil, dürüst mükellefliğin ödüllendirildiği bir mali sisteme doğru kararlı bir şekilde adımlar atıyoruz. Bu kanun teklifimiz sadece bir vergi düzenlemesiyle beraber değerlendirilmemelidir. Ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirliliğin güçlenmesi ve vergi güvenliğinin arttırılması yönünde de yapılan stratejik, yapısal bir reformdur. Hazırlanan kanun teklifimizde kayıt dışılıkta mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılması ve belli bir ölçülülüğün sağlanması, dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının arttırılması, ihtilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin arttırılması hedeflerine hizmet etmek üzere ilgili kanunlarda düzenlemeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kanun teklifine ilişkin olarak Güler şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle kamuyu, kıymetli maden ve taş işlemlerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımızın yetkileri güncellenmekte yetkisiz faaliyetlerle mücadelede idari yaptırımlar hem caydırıcı hale getirilmekte hem de açık kurallara da bağlanmaktadır. Döviz, kıymetli maden rafinaj ve benzeri stratejik alanlarda faaliyet gösterecek şirketlere ilişkin izin ve ücret rejimi kanun düzeyinde belirlenmekte, faaliyet bölgelerine göre de detaylandırılmaktadır. Elektronik yoklama sisteminin hukuki geçerliliği arttırılarak, vergi denetiminde dijitalleşme teşvik edilmekte ve sahte belge düzenleyenlerle daha etki mücadele sağlanmaktadır. Gelir idaresi personeline ödenen fazla çalışma ücretlerinde bir kısım artış yapılarak sahadaki etkinlik desteklenmekte kayıt dışı ekonomiyle mücadelede güçlendirilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazlum vakıfların taşınmaz satışları KDV'den istisna tutulmakta kamu kurumlarının taşınmaz portföye daha etkin bir şekilde yönetilir hale getirilmeye arzulanmaktadır."

Cuma günü İsrail'in İran'a başlatmış olduğu saldırılara değinen Güler, "Yine şiddetli bir şekilde pervasız saldırıları kınıyoruz, lanetliyoruz. Tabii bu adalet duygusu ve uluslararası hukuku adeta yok eden, şu anda dünyanın özel kurumlarının tüm kararlarını yok sayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, BM Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası kurumların tamamının kararlarını ortadan kaldıran pervasızca saldırgan bu tutumu, davranışı, saldırganlığı lanetliyoruz, kınıyoruz. İnşallah yakın zaman içerisinde bu saldırılar son bulur ve dünya barışının, bölgenin güvenliğinin özellikle Orta Doğu'yu büyük bir belirsizliğe, büyük bir çatışma ortamına sürükleyecek bu saldırganlıkların son bulmasını inşallah Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin bölge istikrarı, Orta Doğu'nun güvenliği ve uluslararası barış açısından son günlerde yapmış olduğu diplomasi güçlü bir şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ülkelerin liderleriyle de telefon diplomasisi yapmak suretiyle bir an önce bu saldırganlıkların ve pervasızca hem Gazze'de hem İran'da masum insanların ölümüne sebebiyet veren İsrail'in bir an önce bu saldırganlığının sona ermesi için tüm çabaları, tüm gayreti göstermeye devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız" şeklinde konuştu. - ANKARA