AK Parti Grup Başkanı Güler'den "15 Temmuz" değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "Hedef belli; milli iradenin tecelligahı olan Meclisi susturmak, onun alacağı kararları ortadan kaldırmak; milletin iradesinin ortadan kaldırılmasıyla beraber küresel şeytani güç odaklarının ülkemiz üzerindeki emellerinin gerçekleştirilmesi noktasındaki sonuçlara ulaşmaktı." ifadesini kullandı.

AA muhabirine konuşan Güler, darbe girişimi sırasında TBMM Genel Kurulunda yaşananları değerlendirdi.

FETÖ'nün, bir aparat olarak küresel güç odaklarının emrinde 15 Temmuz'a gelene kadar ülkede birçok yasa dışı eylemi hayata geçirdiğini söyleyen Güler, FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası"nı ve "17-25 Aralık FETÖ'nün yargısal darbe girişimi"ni hatırlattı.

FETÖ'nün, emperyal güç odaklarına hizmet etmek için gizli emellerini hayata geçirdiğini belirten Güler, "15 Temmuz da bunun zirvesiydi, son noktasıydı." dedi.

15 Temmuz gecesi FETÖ'nün Meclis'i hedef aldığını anımsatan Güler, "Hedef belli; milli iradenin tecelligahı olan Meclisi susturmak; onun alacağı kararları ortadan kaldırmak; milletin iradesinin ortadan kaldırılmasıyla beraber küresel şeytani güç odaklarının ülkemiz üzerindeki emellerinin gerçekleştirilmesi noktasındaki sonuçlara ulaşmaktı." diye konuştu.

"Başarılı olamadılar"

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da birçok sorunda ön alındığına; komşu ülkelerin ulusal güvenliği, iç barışı ve toplum güvenliğinin önemsendiğine işaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, şunları kaydetti:

"15 Temmuz ile beraber Türkiye'mizdeki bu hedefe ulaşmış olsalardı belki de şu anda hem Orta Doğu hem Balkanlar hem Kafkaslar'da çok daha büyük olayların, çok daha büyük kırılmaların, acıların yaşanacağını görecektik. Ülkemizin buradaki kararlı duruşu, varlığı aslında komşu ülkelerimizin de güvenliğini sağlayan bir dinamik. Bunu hedef almışlardı. Bunun da en önemli merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi, milli irademizin tecelligahı. Ama başarılı olamadılar. Aziz milletimizin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, liderliğiyle beraber bu püskürtülmüş oldu ve destansı bir direniş tarihimize geçmiş oldu."