AK Parti Grup Başkanı Güler, "Birkaç yılda enflasyonu tek rakama indirmeyi hedefliyoruz"

Erzincan'da AK Parti 2023 Şehir Buluşmaları'na katılan AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, "Birkaç yılda enflasyonu tek rakama indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretleri ve açılışları devam ederken bir yandan da AK Parti teşkilatları yeni dönemle birlikte saha çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yapan il ve ilçe teşkilatları, ağustos ayı ile birlikte, gelenekselleşen 'Şehir Buluşmaları' çalışmasının 2023 yılı startını verdi.

Saha çalışmalarına bakanlardan milletvekillerine, il başkanlarından mahalle temsilcilerine kadar bütün kadrolarıyla 2023'ün yaz aylarında da sahada, vatandaşla iç içe olacak. Bu süreçte 21 yılda yapılan tüm eser ve hizmetler vatandaşla paylaşılırken; yeni dönemle birlikte ülkenin her köşesinde oluşan isteklere ve beklentilere kulak verilecek.

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler de, '2023 Şehir Buluşmaları' etkinliği çerçevesinde Erzincan'a geldi. AK Parti Erzincan İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanı Güler gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, geçmiş 21 yılda yapılan tüm eser ve hizmetleri anlattı. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci'nin selamlama konuşmasının ardından konuşma yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Bugün genel merkez teşkilat başkanlarımızın, özellikle ağustos ayı içerisinde 81 vilayetimizde 'Şehir Buluşmaları' başlığında MYK ve MKYK üyelerimizden oluşan bir heyet tarafından programlar yapılmasını bizlere ilettiler. Bizler de Erzincan'da bugün genel merkezimizin belirlediği ölçüler ve kıstaslar içerisine Şehir Buluşmaları programını icra ediyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Erzincanlı hemşerilerimizin gösterdiği teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyorum. 21 yıldır hizmet kervanımızı devam ettiriyoruz" dedi.

"Birkaç yılda enflasyonu tek rakama indirmeyi hedefliyoruz"

Önümüzde ki birkaç yıl içerisinde enflasyonu tek haneye indirmeyi hedeflediklerini belirten TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, "İnşallah önümüzde ki dönemde AK Parti iktidarıyla beraber, bazı sorunlarımızın olduğunu biliyorum. Özellikle pandemiyle beraber bir tedarik zinciri bozuldu. Enerji maliyetleri arttı. Bazı ham maddelere ve bazı ara mamullere ulaşımda zorluklar yaşıyoruz. Bununla beraber de fiyat artışları var. Bunun da üstesinden geleceğiz. Hem bütçe imkanlarına hem enflasyonla mücadeleyi hem de fiyat istikrarını sağlayacak her türlü tedbiri aldık. Yasal düzenleme noktasında bizler mecliste her türlü çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah önümüzde ki birkaç yıl sonra enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028'e giden yolda ülkemizin ihracatını, şuan 250 milyar dolar civarında, 350 milyar dolara çıkartmayı, 2028'e geldiğimizde ülkemize gelen turist sayısını 100 milyona çıkartmayı ve turizm gelirini 100 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Çok dengeli ve çok kontrollü mali politikalar uygulayarak mali disiplinden asla taviz vermeden inşallah hem çalışanlarımızın hem emeklilerimizin de gelirlerini arttırıcı, özlük haklarını düzenleyici maliyetlerimizi, çalışmalarımızı inşallah gerçekleştireceğiz ve aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen "Şehir Buluşmaları" programına AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in yanı sıra, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, önce ki dönem AK Parti Erzurum Milletvekili ve MDK üyesi Zehra Taşkesenlioğlu, ilçe belediye başkanları, parti yönetimi ve partililer katıldı. - ERZİNCAN