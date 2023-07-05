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AK Parti Grup Başkanı Güler: 'Asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesini, tutarının da aylık 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz'

AK Parti Grup Başkanı Güler: "Asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesini, tutarının da aylık 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz"

Politika Haberleri

AK Parti Grup Başkanı Güler: "Asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesini, tutarının da aylık 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz"

AK Parti Grup Başkanı Güler: "Asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesini, tutarının da aylık 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz"

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

Asgari Ücret AK Parti Politika Haberler

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