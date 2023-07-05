AK Parti Grup Başkanı Güler: "Asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesini, tutarının da aylık 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz"
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AK Parti Grup Başkanı Güler: "Asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesini, tutarının da aylık 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz"
AK Parti Grup Başkanı Güler: "Asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesini, tutarının da aylık 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz"
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika