AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İstanbul'da AK Parti döneminde yüzde 46'lara düşen trafik yoğunluğunun şu anda yüzde 70'lere çıktığını belirterek, "Bu şehirler bizim göz bebeğimiz. Belediyeciliği kim ileri taşıyacaksa onun yanında duracaksın" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de gazetecilerle bir araya gelerek, sorularını cevapladı. Güler, yerel seçimlerle ilgili olarak, "Biz belediyecilik hizmetlerini öne çıkartacağız. AK Parti, CHP belediyeciliği var. Millet kıyaslasın. Adaylar da bunun üzerine yarışsın. Yeni dönemde neyi vaat ediyorsunuz? İstanbul'un eksikleri nelerdir? Şu anda İstanbul'un trafik yoğunluğu, yüzde 46'lara düşürmüştük, yüzde 70'lere çıktı. Bu şehirler bizim göz bebeğimiz. Belediyeciliği kim ileri taşıyacaksa, onun yanında duracaksın" diye konuştu.

Yerel seçimlerde ittifakla ilgili de Güler, "Sivas, Erzincan, Kayseri gibi MHP ve AK Parti ayrıştığında, yarı yarıya aldığında yüzde 30'luk bir dilim rahatlıkla kazanabiliyorsunuz. Belki Sivas'ta CHP'nin hiç hükmü yok. Yüzde 15-16 oy alır. Orada MHP ile AK Parti yarışabilir" ifadelerini kullandı.

Meclise gelecek olan deprem yasasına ilişkin olarak ise Güler, deprem konusunda bakanlığın ve belediyelerin aktif rol alacağı hızlı dönüşüm için adım atmanın önemine dikkat çekerek, "Sadece İstanbul'da bir buçuk milyon bağımsız yapının acil dönüştürülmesi lazım. Beş katlı bina dersek 300 bin binanın çok acil dönüştürülmesi lazım. İstanbul ilçe ilçe kademelendirilecek. Yıkımla ilgili sorun yok, yapımla ilgili sorun var" şeklinde konuştu. - ANKARA