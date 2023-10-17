AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Irak ve Suriye tezkeresini savundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Irak ve Suriye tezkeresinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2014 ve 2015 yılında aldığı kararlar kapsamında olduğunu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP TBMM Grubunu bu konuda bilgilendirdiklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Irak ve Suriye tezkeresinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2014 ve 2015 yılında aldığı kararlar kapsamında olduğunu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP TBMM Grubunu bu konuda bilgilendirdiklerini söyledi.

AA muhabirine konuşan Güler, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine CHP'nin "Türkiye'de yabancı asker istemiyoruz" diyerek karşı çıkmasını eleştirdi.

Güler, 1 Ekim 2016 ve 23 Eylül 2017 tarihlerinde aynı tezkereye dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "devletin terör örgütleriyle mücadelesine imkan veren bir tezkere" olduğunu belirterek "evet" oyu vereceklerini söylediğini ve CHP'nin o tarihlerde görüşülen tezkere için "evet" oyu kullandığını hatırlattı.

AK Parti Grup Başkanı Güler, şöyle devam etti:

"Bu tezkere, yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili bir tezkere değil. 2014 ve 2015'teki BM Güvenlik Konseyi kararına istinaden Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edildi. Bu koalisyona katılan 80 ülkeden bir tanesi de biziz. Bu kapsam içerisinde BM Güvenlik Konseyinin karar metinlerini de kendilerine ileterek CHP TBMM Grubunu bilgilendirdik.

Bu tezkere, daha önce BM Güvenlik Konseyinin 2014 ve 2015 yılında aldığı kararlar kapsamında TBMM Başkanlığına sunulmuş ve CHP de 'evet' demişti. Ancak CHP yine aynı kapsamdaki tezkereye bu kez 'yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine imkan tanıyor' diyerek 'hayır' diyor. Oysa böyle olmadığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP TBMM Grubunu bilgilendirdik."