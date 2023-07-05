AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifini sundu

AK Parti Grup Başkanı Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığı'na sundukları, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin detaylarını paylaştı. Güler, teklifin 17 maddeden oluştuğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen, en düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk. Teklifimizle tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış öngörüyoruz. Burada en düşük memur maaşı, Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 TL iken, 2023 Ocak tarihinde 11 bin 848 TL'ye; artış oranı ile birlikte 2023 Temmuz'da 22 bin 17 TL'ye çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır" dedi.