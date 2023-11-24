AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den kanun teklifi açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Güler, kanun teklifinde bu konunun yer almadığını belirtti.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceği konusunda, "Kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hususla ilgili bazı taleplerin iletildiğini biliyoruz. Bakanlarımıza bu konuda teferruatlı, ayrıntılı bir çalışma yapılmasını talimatlandırdı. Kanun teklifimizde bu konuda husus yer almıyor" dedi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile birlikte kanun teklifine ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin 80 maddeden oluştuğunu söyledi. Güler, "Toplam altı madde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanları ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezalarının üst sınırlarının arttırılması, izinsiz yolcu taşımaları ile taşıma haddinden fazla yolcu ve eşya taşınmasının can güvenliği bakımından oluşturduğu tehlikenin yüksek olması ile cezaların artırımı, idari ceza yaptırımlarının caydırıcılığının arttırılması. 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen idari para cezalarının arttırılması ve yabancı plakalı taşıtların cezayı ödemeden yurt dışına çıkışına izin verilmemesi de kanun teklifimizde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında yer alan yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasının tüm mükelleflerden Türkiye'ye getirme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılmasını öneriyoruz. Sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesini de öneriyoruz. İhracatın teşviki amacıyla dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçı ve tedarikçilere 5 puan Kurumlar Vergisi indirimi veriyoruz" diye konuştu.

Çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceği konusundaki soruya ise Güler, "Kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hususla ilgili bazı taleplerin iletildiğini biliyoruz. Bakanlarımıza bu konuda teferruatlı, ayrıntılı bir çalışma yapılmasını talimatlandırdı. Kanun teklifimizde bu konuda husus yer almıyor" cevabını verdi. - ANKARA