AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: CHP'nin Meclis toplantısı talebi parti içi sıkıntıları örtme girişimi

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP'nin, Meclisin olağanüstü toplanması talebine ilişkin, "Burada amaç belli, şu anda CHP'nin parti içinde yaşadığı sıkıntılar, birçok gruplaşma var; kendi içinde birçok kasetler yayınlanıyor, onu örtme ve gündemi değiştirme girişimi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

AA muhabirine konuşan Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, TBMM Genel Kurulu'nu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdığını hatırlatarak, Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddesine göre Genel Kurul'da oturumu yöneten meclis başkanının toplantı yeter sayısı arayacağını ve bu sayı sağlandıktan sonra görüşmelere geçileceğini anlattı.

Toplantı yeter sayısı aranırken Ak Parti'nin olmayacağını, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıran muhalefetin toplantı yeter sayısını oluşturması gerektiğini kaydeden Güler, "Geçen sene de 5 Ağustos'ta aynı çağrıyı yaptılar. Ama maalesef diğer siyasi partilerin de bu konuda itirazları vardı ve toplantı yeter sayısı oluşmadığı için Meclis, açılmadan kapanmış oldu." dedi.

Kendilerine yönelik olarak "tatile koştular" söylemini doğru bulmadığını ifade eden Güler, "Salı günü biz, milletvekillerimizle beraber Meclisimizde olacağız çünkü biz tatilde değiliz. Kendileri tatile gitmiş olabilirler, tatil programı yapmış olabilirler ama bizim milletvekillerimizin tamamı seçim bölgelerinde vatandaşlarımızla beraberler, onların dilek, istek, şikayet ve önerilerini topluyorlar. Bunları da bir rapor halinde AK Parti Grup Başkanlığımıza iletiyorlar." diye konuştu.

Olağanüstü toplantı çağrısıyla salı günü toplanacak olan Genel Kurul'da, İç Tüzüğe göre yaşanacak süreci anlatan Güler, "Toplantı yeter sayısı bulunursa, İç Tüzüğün 101, 102, 103'üncü maddesi kapsamında parti gruplarına ve imza sahiplerine söz verilecek. Genel görüşme açılıp açılmayacağı noktasında oylamaya sunuluyor. Süreç de o gün içerisinde tamamlanmış olacak. Görüşmeler bittikten sonra Meclis Genel Kurulu'nun oylamasına sunuluyor. Oylamada kabul edilirse genel görüşme açılıyor, iki günden az 7 günden fazla olmamak üzere genel görüşme günü belirleniyor. O gün de o konu başlığında genel görüşme yapılıyor." bilgisini verdi.

CHP'nin, Meclisin olağanüstü toplanması talebinin samimi olmadığını ifade eden AK Parti Grup Başkanı Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Samimi bir talep değil çünkü Meclis İç Tüzüğünün 7. maddesinde olağanüstü toplantı çağrısının içeriği bellidir. Geçen sene de aynısını yapmışlardı. KDV ve ÖTV'deki artışlardan yola çıkarak bu genel görüşmenin yapılmasını istiyorlar. Ancak 10 gün önce Genel Kurul'da, Plan ve Bütçe Komisyonunda siz her türlü açıklamayı yapmışsınız, itirazlarınızı, eleştirilerinizi sunmuşsunuz; konuşulmadık ne vardı da şu anda adı üzerinde 'olağanüstü bir toplantıda' Meclis'te neyi bilgilendireceksiniz? Burada da bu kavramların içini boşaltma var. Olağanüstü toplantıda Meclis'in bilmediği veya Meclis'te konuşulmadık yeni bir şey olması lazım. Burada da amaç belli: Şu anda CHP'nin parti içinde yaşadığı sıkıntılar, birçok gruplaşma var; kendi içinde birçok kasetler yayınlanıyor, onu örtme ve gündemi değiştirme girişimi olarak değerlendiriyoruz."

Türkiye'nin şu anda ekonomik dengeler açısından ciddi önlemler aldığını kaydeden Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen "tasarruf" genelgesi ve diğer uygulamalara işaret etti.