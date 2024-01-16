AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çektiği "Yıkım" adlı fotoğrafını seçen Güler, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin, İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu Gemisi, Fatih Camisi ve ayın bir arada yer aldığı "Boğaz'ın şahitliği" fotoğrafına oy verdi.

Abdullah Güler, "Spor" kategorisinde, David Alvaro'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoç¸ temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki maçta Celtic taraftarının, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin bayrağı açtığı anda çektiği "Gazze'ye destek" başlıklı fotoğrafına oy vererek, "Bir spor etkinliğinde Gazze'deki katliamın İngiltere başta olmak üzere tüm dünya kamuoyunun gündemine getirilmesini spor etiği ve ahlakı açısından kıymetli buldum." dedi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde İskenderun'da yıkılan Merve Apartmanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki Mahmut Salman'a 56'ncı saatte ulaşıldığı anda çekilen Murat Şengül'ün "Hoşgeldin" fotoğrafını oylayan Güler, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Güler, AA'nın fotoğraf oylamasına bu yıl "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerinin eklendiğini hatırlatarak, Gazze'deki soykırımın fotoğraflarla gözler önüne serildiğini dile getirdi.

AA foto muhabirlerini kutlayan Güler, "Geleneksel hale gelen çalışma bundan sonra da devam edecektir. Bunlar unutulmaz kareler. İnsanlığın geleceğinde de bunlar bir hafıza olarak kayıtlarda yer alacaktır. Gelecek yüzyılımızda, 2023'teki dünyanın en önemli hadiseleri gündeme geldiğinde AA'nın hafızaya kaydettiği fotoğraflar değerlendirilecektir." dedi.