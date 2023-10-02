AK Parti Grubu Deprem ve Kentsel Dönüşüm Kanun Teklifi Üzerinde Çalışıyor

TBMM AK Parti Grubu, deprem ve kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifiyle ilgili çalışmalarına başladı. İlgili bakanlıkların bürokratları ve komisyon başkanları da toplantıya katıldı.

TBMM AK Parti Grubu, ileriki günlerde Meclis Başkanlığına sunulması beklenen, deprem ve kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifiyle ilgili toplantı yaptı.

TBMM'de yeni yasama yılı başladıktan sonra AK Parti Grubu, ilk mesaini yaptı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili yasal düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışma yapıldı. Toplantıya, ilgili bakanlıkların bürokratları ile TBMM Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Grup Başkan Vekilleri Muhammet Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta katıldı. Taslak metin üzerindeki çalışmaların hafta boyu devam edeceği belirtildi.