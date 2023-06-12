AK Parti Giresun Milletvekilleri basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Temür, Giresun ile ilgili projelerin takipçisi olduklarını aktardı ve yeni hizmetlerin Giresun'a kazandırılacağını söyledi. Elmas ise mevcut projelerin takiplerinin devam edeceğini belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Temür, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, seçimlerin Giresun ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Giresun ile ilgili projelerin takipçisi olduklarını aktaran Temür, Eğribel Tüneli'nin hizmete girdiğini, Giresun-Dereli kara yolundaki iyileştirme çalışmalarında ise sürecin hızla devam ettiğini aktardı.

Temür, Giresun halkının desteğiyle yeni hizmetlere imza atılacağını, yaylalara yeni yatırımcıların gelmesi için de girişimlerin devam ettiğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise mevcut projelerin takiplerinin devam edeceğini, bunların yanı sıra yeni yatırımların Giresun'a kazandırılacağını kaydetti.

Toplantıya AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz da katıldı.