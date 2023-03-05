AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Başer, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldı

Ak Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldığını bildirdi.

Başer, yaptığı yazılı açıklamada, 4 yılı aşkın süredir merkez ilçe başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirtti.

Milletvekili aday adayı olduğunu ifade eden Başar, şunları kaydetti:

"Yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olabilmek için 4 yılı aşkın bir süredir yürütmekte olduğum AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığı görevinden 6 Mart Pazartesi günü itibarıyla ayrılıyorum. Halisane bir niyetle çıkmış olduğumuz bu yolda çok değerli Giresunlu hemşehrilerimizin teveccühüne talibim. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayırlı olur inşallah. Bu vesile ile Giresunlu hemşehrilerime saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."