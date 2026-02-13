Haberler

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından Giresun'daki çocuğa taciz iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Giresun'da 16 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel taciz iddialarıyla ilgili yürütülen yargı sürecinin takipçisi olacağını açıkladı.

Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Giresun Görele Belediye Başkanı hakkında 16 yaşında bir çocuğa karşı cinsel taciz iddiaları kapsamında tutuklama kararı verilmiş ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı olarak konuyla ilgili yargı sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
