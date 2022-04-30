AK Parti Genel Sekreteri Şahin ve Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de partililerle iftar yaptı

ÇANAKKALE (AA) - Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de partililerle iftar yaptı.

Tarihi Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda AK Parti Çanakkale İl Başkanlığınca düzenlenen iftara katılan Şahin ve Turan, vatandaşlarla sohbet edip ramazanlarını kutladı.

Çanakkale'deki iftar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti İstanbul İftarı-İstanbul Kardeşlik Sofrasında" yaptığı konuşma izlendi.

Fatih Şahin, iftarın ardından yaptığı konuşmada, bir ramazan ayını daha nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı'nın büyük bir sevinçle idrak edileceğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Çanakkale'mizde binlerce, on binlerce, tüm Türkiye sathında yüzbinlerce, milyonlarca hanenin kapısını çaldık, gönüllere misafir olduk. Partililerimize, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını mesajlarını ulaştırdık. İnşallah önümüzdeki bir yılı da bu ramazanı şerifte yakaladığımız tempoyu daha da arttırarak en iyi şekilde değerlendirecek ve 2023 yılının haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde bundan önceki 15 seçimde kazandığımız başarıya bir yenisini daha ekleyecek ve cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bir kez daha çoğunluğu yakalayacağız."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Turan, şunları söyledi:

"Dededen toruna hep CHP milletvekili olan, meşhur Öztrak'ın bugünkü temsilcisi CHP sözcüsü, büyük bir edep dışı yaklaşımla genel başkanımıza olmayacak ithamlarda bulundu. Arabistan'da ne işimiz varmış? Cemal Kaşıkçı'nın katiliymiş. Değerli arkadaşlar, bir Cemal Kaşıkçı'nın mahkemesi bitmiş değil.Türkiye, tüm dünyaya bu yanlışı duyurdu. Türkiye bu adımı atmasa dünya bunu duymayacaktı bile. İki, kararı mahkeme vermiştir. Türkiye'de yargılanmasına ilişkin, başka bir işlem kalmadığı için dosyasını ilgili ülkeye göndermiştir. Ama soruyorum, Yunanistan'ın meşhur başbakanı Eleftherios Venizelos Türk düşmanı, binlerce Türk'ün katili. Savaştan bir kaç sene sonra Gazi Mustafa Kemal'in davetiyle Türkiye'ye gelmedi mi? Hemen ardından İnönü başbakan sıfatıyla Yunanistan'a gitmedi mi? Biz onlarla savaş yaptık, kavga ettik deyip yüzyıllar, binyıllarca boyunca konuşmamak üzere mi dış politika icra ettik. Bu ne utanmazlıktır. Tabi ki bazen ülkelerle zaman zaman ilişkiler bozulabilir, yumuşayabilir. Ama biz büyük bir özgüvenle nerede bir problemimiz varsa aşmayı tüm ülkelerle dost olmayı, karşılıklı kazan kazan anlayışına adım atmayı bir görev biliyoruz."

Turan, Türkiye'nin her görüşmesini şeffaf şekilde yaptığını anlattı.

Bu görüşmelerin tüm basının önünde ve uluslararası hukukun gerektirdiği şekliyle kayıt altında olduğuna işaret eden Bülent Turan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Peki bir ay içinde 4 kez Amerikan elçisiyle gizli görüşen siz bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Biz açık görüşüyoruz, şeffaf görüşüyoruz. Ama siz büyükelçilerle kuyruğa girmişçesine gizli, saklı görüşmeler yapıyorsunuz. O yüzden bir daha söylüyorum. Türkiye büyümeye devam edecek. Türkiye onların ufak polemiklerine, sığ politikalarına rağmen kendi bildiği yolda emin adımlarla yürümeye devam edecek. Bizler Türkiye'nin ekonomisini, siyasetini, demokrasini her anlamda geliştirirken, yeni hayaller kurarken, önümüzde rakip olmadığını bilerek adım atmaya devam edeceğiz. AK Parti'nin AK Parti'den başka rakibi yok. Allah aşkına sayın Erdoğan'ı, cumhurbaşkanımızı alın bir tarafa, bu ülkenin eğitimini, sağlığını, dış politikasını, güvenliğini hangi altılıya emanet edeceksiniz. Ne yaptıkları belli değil. Hangi konuda ortak oldukları belli değil. İddiaları ortada yok, CHP 25'ini 26 yapamadı. Oyunlarla, ittifaklarla, farklı hesaplarla güya sonuç olmaya çalışıyor. Ama yol arkadaşımız MHP ile beraber, Büyük Birlik Partisi ile beraber göreceksiniz yeni seçimlerde de çok daha büyük bir oy farkıyla bu millet gizli büyükelçilerle görüşenlerle şeffaf açık Türkiye'nin önünü açmaya çalışanların tercihini yapacak. Bizim hiç bir endişemiz yok. Daha çok çalışıp sonuç almaya çalışacağız inşallah."

İftara, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.