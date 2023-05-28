AK Parti Genel Sekreteri Şahin ve eski bakanlar Ankara'da oylarını kullandı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oy verdi.

Şahin Sevin İlkokulu'ndaki 1180 numaralı sandıkta oyunu kullanan Fatih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Milletçe ilk kez tecrübe ettiğimiz bir seçimi gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri ülkemizin dört bir yanında büyük bir huzur, sükun ve güven içerisinde gerçekleştiriliyor. Bugünkü seçimlerimiz ilk tura göre daha hızlı, daha seri şekilde gerçekleşiyor. İnşallah çok kısa süre içerisinde de akşam ülkemiz için hayırlı neticeleri alacağımıza ve 29 Mayıs sabahına uyanacağımızı düşünüyoruz. Seçimlerin sonucu ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Şahin, daha sonra sandık görevlilerine kolaylıklar dileyerek okuldan ayrıldı.

Şahin Sevin İlkokulu'na gelen eski bakanlardan Abdülkadir Aksu 1174 numaralı, Mehmet Şimşek de 1177 numaralı sandıkta oylarını kullandı.