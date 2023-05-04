AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Hangi düşünceden, hangi yaşam tarzından, hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun biz herkesi seviyoruz.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Hangi düşünceden, hangi yaşam tarzından, hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun biz herkesi seviyoruz. Bize oy vermiş, vermemiş herkese hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre Şahin, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odasını ziyaret etti.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destekleri dolayısıyla esnafa teşekkürlerini iletti.

AK Parti döneminde Türkiye'nin her alanda çok önemli mesafe ve kazanımlar elde ettiğini belirten Şahin, 14 Mayıs seçimlerinin ardından da elde edilen bu kazanımları koruma ve daha da öteye taşıma kararlılığında olduklarını vurguladı.

Şahin, "Milletimizin derdi bizim derdimiz. Hangi düşünceden, hangi yaşam tarzından, hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun biz herkesi seviyoruz. Bize oy vermiş, vermemiş herkese hizmet ediyoruz. Hizmet siyasetimizde kimseyi ayırmıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde milletimiz basiretiyle, ferasetiyle en iyi, en doğru kararı verecektir. Biz güçlü bir şekilde hem cumhurbaşkanlığında hem parlamentoda kahir ekseriyeti elde edeceğimize inanıyoruz, milletimize güveniyoruz." diye konuştu.

Son 21 yılda yollar, hastaneler ve köprüler gibi birçok alanda Türkiye'nin altyapı sorununu çözdüklerini anlatan Şahin, artık katma değeri yüksek işler yapacaklarını, savunma sanayisi ve diğer alanlarda, üretimde nitelikli işlere imza atacaklarını belirtti.

Şahin, Türkiye'de son günlerde enerjide dışa bağımlılığı azaltacak önemli icraatların gerçekleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de çıkarıp hanelere ulaştırdığımız doğal gazımızla, Cizre'de Cudi Gabar Dağı'nda çıkan günlük yüz bin varil petrolümüzle ve yıllık elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Santralimiz ile enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Sanayimiz, ticaretimiz çok daha güçlü olacak, iş yeri sahipleri ve çalışanlarımız daha geniş imkanlara sahip olacak."