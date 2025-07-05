AK Parti Genel Sekreteri'nden Özgür Özel'e Sert Yanıt

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in siyaset anlayışını eleştirerek, 'Cirmi kadar yer yakar' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, " Özgür Özel'in üslubu kendi gibi fason. Bu yüzden ne kadar bağırsa da ne kadar zorlasa da cirmi kadar yer yakar" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Özgür Özel'in üslubu kendi gibi fason. Bu yüzden ne kadar bağırsa da ne kadar zorlasa da cirmi kadar yer yakar. Türk siyasetini kendi hastalıklı ruh hali ile karıştırıyor. Ne biz ne millet seni eğlemek zorunda değil" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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