Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara sert yanıt vererek, Doğu Akdeniz'de yapılacak planların meşruiyeti olmadığını vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Eli kanlı soykırımcıların Doğu Akdeniz'de yapacağı hiçbir planın meşruiyeti yoktur, olamaz. Ne masa kurabilirsiniz ne harita çizebilirsiniz ne de gelecek tasarlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis'le bir araya geldiği programda yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

"Tarihi çarpıtarak konuşan bir işgal şebekesinin sözleri hüküm doğurmaz" görüşünü paylaşan İnan, şunları kaydetti:

"Şehirleri yerle bir eden, çocukları katleden, bombalarla insanları enkaz altında bırakan, açlığı ve ablukayı devlet politikası haline getiren bir zihniyetin 'bağımsızlık' kelimesini ağzına alması ahlaksızlıktır. Gazze işgalini meşrulaştırmak için tarihi eğip bükmeniz suçlarınızı gizlemez, sadece kayda geçirir. Eli kanlı soykırımcıların Doğu Akdeniz'de yapacağı hiçbir planın meşruiyeti yoktur, olamaz. Ne masa kurabilirsiniz ne harita çizebilirsiniz ne de gelecek tasarlayabilirsiniz. 'Unutun gitsin' diyorsun ya unutulmayacak olan sensin. Yargılanacak ve hesap verecek olan da."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekke'de Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
title