AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Gazze'de sağlanan ateşkes, insanlığın yeniden nefes alışıdır"

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, " Gazze'de sağlanan ateşkes, sadece bir anlaşma değil, insanlığın yeniden nefes alışıdır" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de sağlanan ateşkes, sadece bir anlaşma değil, insanlığın yeniden nefes alışıdır. Yıllardır süren bombardımanların, gözyaşlarının ve sessiz feryatların ardından gelen bu adım, vicdanların neticesidir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının yalnızca bir destekçisi değil, tüm insanlığın bu mücadelede duyarlılığını örgütleyen, katledilen tüm mazlumlar adına yürütülen bu onurlu mücadelenin en güçlü öncüsü olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Tarihin en acımasız katliamlarından birini unutmayacağız"

İnan, Gazze'de yaşanan soykırımı unutmayacaklarını belirterek, "Türkiye, kalıcı barışın ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Elbette tarihin en acımasız katliamlarından birini unutmayacağız. Gazze'nin çocuklarını, kadınlarını unutmayacağız. İsmail Haniye'yi, Yahya Sinvar'ı ve onurlu direnişlerini unutmayacağız. Tüm şehitlerimize rahmetle" dedi. - ANKARA