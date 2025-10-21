Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt

Güncelleme:
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki söylemlerine yanıt vererek, sesinin yüksek çıkmasını Silivri'deki bir efendinin zorlaşan durumu ile ilişkilendirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadelerine ilişkin, " Özgür Özel'in sesinin bu kadar yüksek çıkması Silivri'deki efendisinin gün geçtikçe zorlaşan durumundandır" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özel'in TBMM'de bugün gerçekleştirilen grup toplantısında kullandığı ifadelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İnan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün Ali Mahir Başarır'ın kelime oyunlarıyla korkakça söylediğini bugün Özgür Özel ağzı köpürerek söylüyor. Sesinin bu kadar yüksek çıkması Silivri'deki efendisinin gün geçtikçe zorlaşan durumundandır. Yassıada zihniyeti hala diri. Kökü kuruyana kadar her türlü hukuki ve demokratik mücadelemiz sürmeye devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
