AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözlere tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Soykırım şebekesinin başı ve işgalin sözcüsü Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dünya kamuoyu nezdinde hükümsüz ve itibarsızdır. Kudüs'ü kendi mülkü gibi gören bu hezeyanlar, işgalci zihniyetin çürümüşlüğünü, çaresizliğini ve hukuk tanımazlığını gözler önüne sermektedir. Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Türk milletine ve onun iradesine saldırmaktır. Bu milletin iradesini hedef alan her girişim, dün olduğu gibi bugün de en ağır ve en kararlı cevabını bulacaktır. Netanyahu'nun kanla yazılmış sicili, insanlık vicdanında mahkum edilmiştir. Sarf ettiği her söz, sadece yeni bir suç kaydı ve yeni bir utanç belgesi olarak tarihe geçmektedir. Kudüs işgalcinin kirli hayali değil, direnişin gerçeği, kutsallığın ve adaletin sembolüdür. Netanyahu, öldürdüğü her bebeğin, her kadının, her Gazzelinin hesabını özgür Kudüs'ün huzurunda adalete mutlaka verecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA