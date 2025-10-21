Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Kültür Yolu Festivali açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 25 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek İzmir Kültür Yolu Festivali'nin İzmir'in köklü tarihini, çok sesli kültürünü ve sanat dolu ruhunu yeniden keşfetme fırsatı olduğunu belirtti.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, festival kapsamında konser, sergi, atölye, söyleşi, tiyatro, geleneksel sanatlar, opera, bale ve birçok etkinliğin İzmirlilerle buluşacağını kaydetti.

Kentte CHP'li belediyelerin gençleri yalnız bıraktığını ve imkanlarını İzmir için kullanmadığını savunan İnan, "İzmir'de CHP'li belediyeler, İzmir gibi tarih boyunca kültürün ve sanatın merkezi olmuş bir şehre senelerce yatırım yapmadılar. Sadece kendi menfaatlerini düşünüp hareket ettiler." ifadelerini kullandı.

İnan, partisinin vizyonunun İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gösterildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel bir eseri şehrimize kazandırmanın gururunu hala yaşıyoruz. İzmirli gençler bu merkezi kullandıkça yaptığımız çalışmaların önemini daha iyi görüyoruz. İzmir'imizin yerel yönetimlerin eksikliğinden ötürü hizmete ve yatırıma ihtiyaç duyduğu pek çok yeri var. Kültür Yolu Festivali ile şehrimize güzel bir atmosfer kazandıracağız. Bu festival İzmir'in köklü tarihini, çok sesli kültürünü ve sanat dolu ruhunu yeniden keşfetme fırsatıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye'nin her köşesinde yükselen kültür yatırımlarının İzmir'de de güçlü bir yansımasını görüyoruz."

Eyyüp Kadir İnan, festivalin sadece sanat etkinliği değil, kentin tarihi kimliğini, kültürel zenginliğini ve sanat birikimini yeniden hatırlatan önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

İzmir'de yerel yönetimlerin kültür-sanat alanında kalıcı bir vizyon ortaya koyamadığını vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"CHP'li belediyeler, şehrin kültürel potansiyelini sadece afişlerle ve sloganlarla sınırlı tuttu. Oysa biz, kültür ve sanatı yaşatan, şehre kimlik kazandıran somut bir irade ortaya koyuyoruz. İzmir Kültür Yolu Festivali, bunun en güçlü kanıtıdır. Bu festival, kadim İzmir'in mirasını gelecek nesillere taşıyacak bir köprü vazifesi görecektir. Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye'nin kültür-sanat vizyonunun en güçlü halkalarından biridir. İzmir'in kültür potansiyeli, yerel yönetimler yüzünden hiçbir zaman doğru kullanılamadı. İzmir'in her kulvarda gerçek potansiyelini açığa kavuşturacağız."

İnan, festivalin kentin marka değerine güç katacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Politika
