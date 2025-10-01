Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İsrail'e Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosuna saldırısını kınadı ve bu eylemi masum sivillere karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosuna yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosuna yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur. Mazlum coğrafyaların sesi olmak için denizlere açılan gönüllüleri hedef almak, İsrail'in korkaklığının ve çaresizliğinin göstergesidir. Katil devlet hangi barbarlığın altına imza atarsa atsın, Sumud'un yürüyüşü hiçbir zaman durmayacak" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'u yıkan Osimhen, İngiltere'de kriz çıkardı

Liverpool'u yıkan Osimhen, İngiltere'de kriz çıkardı
Elinde bu 50 TL'den olan köşeyi döndü! Artık binlerce TL değerinde

Elinde bu 50 TL'den olan köşeyi döndü! Artık binlerce TL değerinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.