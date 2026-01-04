Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının dar, aceleci ve sığ yaklaşımlara teslim edilemeyeceğini belirterek, "Yüce milletimiz, harcı olmayan konular üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman prim vermemiştir. Bu meselelerin de Özgür Özel'in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Devletleri ilgilendiren meseleleri iç siyasette alkış toplama aracına çevirmenin ciddiyetsizlik olduğunu aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Konuları her defasında bağlamından koparıp anlık kazanca tahvil etmek siyasi yankesiciliktir. Bu tablo, CHP'nin tepkisel ve günübirlik siyaset anlayışının yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası dar, aceleci ve sığ yaklaşımlara teslim edilemez. ve bilinmelidir ki yüce milletimiz, harcı olmayan konular üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman prim vermemiştir. Bu meselelerin de Özgür Özel'in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Politika
