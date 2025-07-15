AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "O gece tankların önüne bedenini siper eden aziz milletimiz, dünyaya emsalsiz bir demokrasi zaferi ilan etti. Şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin direnişiyle bağımsızlık meşalemiz daha da yüceldi. Bu millet hürriyetine aşıktır." ifadelerini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından, "Zaferin adı Türkiye, Hainlere Lanet, Demokrasiye Sonsuz Zafer" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'da vatana kasteden FETÖ'cü hainlerin, milletin sarsılmaz iradesine çarparak paramparça olduğunu belirtti.

FETÖ'cü bu alçakların liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla tarihin çöplüğünde hak ettiği yeri bulduğunu vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"O gece tankların önüne bedenini siper eden aziz milletimiz, dünyaya emsalsiz bir demokrasi zaferi ilan etti. Şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin direnişiyle bağımsızlık meşalemiz daha da yüceldi. Bu millet hürriyetine aşıktır. Bu zafer, milletimizin sarsılmaz imanının ve birliğinin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti ebediyen hür kalacak, demokrasiye uzanan her el kırılacaktır."

Öte yandan Eyyüp Kadir İnan, paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu millet asil bir millettir. Bu millet cesur bir millettir. Bu millet kahraman bir millettir. Bu millet hürriyetine can pahasına sahip çıkan bir millettir. Memlekette artık tankların altından girip üstünden çıkacak, namluların üzerine cesaretle gidecek kahramanların kalmadığını sanmışlardı. Şehitler tepesi boş değil, bunu hesap edemediler. Ulubatlı Hasanların, Koca Seyitlerin, Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Kara Yılanların soylarının kuruduğunu zannetmişler, bunlar Ömer Halis Demir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişlerdir. Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sözlerinin yer aldığı, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle hazırlanan videoya da yer verdi.