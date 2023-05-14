AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu oyunu kullandı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oy verdi.

Şahin Sevin İlkokulundaki 1180 numaralı sandıkta oy kullanan Şahin, "Ülkemizin dört bir yanında huzur içinde oy verme işlemi devam ediyor. İnşallah sonuçlar memleketimiz için hayırlı olur. İnanıyorum ki yarından itibaren ülkemiz güzel ve aydınlık bir geleceğin kapısını aralayacak." dedi.

Aksu da Şahin Sevin İlkokulundaki 1174 numaralı sandıkta oyunu kullandı, sandık görevlilerine başarılar diledi.